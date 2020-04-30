Экономика
Вести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ. Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб.
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Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными
Российская газета30 апреля в 19:00
Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП
Телеканал 360°30 апреля в 19:01
Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона
ТАСС30 апреля в 17:03
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РИА Новости 05:13
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Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц
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Происшествия
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Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
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Известно, что представители мэрии планируют закупить машины японского производства Toyota Camry особой комплектации.
Вечерний курьер 08:56
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Microsoft выпустила предрелизную сборку майского обновления Windows 10
Версия Windows 10 19041.208 сейчас доступна только для участников программы Windows Insider, в которой все еще есть ряд проблем.
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