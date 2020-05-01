Экономика

Вести.RuВести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ. Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб.
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Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Газета.Ru03:12

Банковские комиссии между физическими лицами в системе быстрых платежей с этого дня ограничат

Эхо Москвы00:03

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБК29 апреля в 08:10

Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

Российская газетавчера в 19:00

С 1 мая россияне смогут бесплатно переводить друг другу до 100 тысяч рублей в месяц

Комсомольская правдавчера в 17:44

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАССвчера в 17:03

Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП

Телеканал 360°вчера в 19:01
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Общество

Роспотребнадзор предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны заболеваемости COVID-19 в холодное время года.
РИА Новости 07:46
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Общество

Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
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Политика

В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил

Газета.Ru 06:16
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Здоровье

Спрогнозировано затягивание пандемии коронавируса в мире на два года

Пандемия коронавируса в мире может растянуться на два года; распространение инфекции не удастся взять под контроль, пока у двух третей населения Земли не появится иммунитет к ней.
Lenta.ru 07:53
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

РБК 06:31
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Игры

В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста

Главный герой новой Assassin’s Creed – викинг Эйвор, игроки смогут выбрать пол персонажа.
Cyber.sports.ru 06:35
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Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
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Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
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Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса

Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
RT на русском 05:55
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Здоровье

Глава Роспотребнадзора выделила критерии для начала снятия ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:14
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Армия и оружие

Иран объяснил инцидент с США в Персидском заливе

РИА Новости 08:09
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Кино

Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»

Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».
КиноПоиск вчера в 09:57
Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
15
Общество

СМИ узнали о скором подчинении «Северного потока — 2» газовой директиве ЕС

Как отмечает Handelsblatt, решение немецкого регулятора станет ударом по проекту и по российской нефтегазовой компании «Газпром», так как необходимость соблюдения газовой директивы ЕС повлияет на рентабельность газопровода.
Известия 08:00
15
Общество

Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова

Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 15:15
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Футбол

Раскритиковавший власть вратарь Фролов не покинет «Крылья Советов»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов останется в самарском клубе, несмотря на критику власти.
ProstoProSport 07:56
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Наука

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
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Здоровье

Минздрав констатировал увеличение числа детей с коронавирусом

В сообщении подчеркивается, что Минздрав еще раз решительно призывает отказаться от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться.
Российская газета 07:56
40
Общество

1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса

Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
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Здоровье

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

В России зарегистрировано 18 отечественных тест-систем Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры в России стали непростым этапом для жителей страны.
Мой Брянск 01:51
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
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Футбол

Нобоа не жалеет, что покинул «Зенит»

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему летом 2019 года решил покинуть "Зенит".
Sport.ru 07:28
Интернет

Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ

Маунтин-Вью, США, 29 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Бесплатный доступ к собственному сервису видеоконференций Meet решила открыть компания Google.
REGNUM 29 апреля в 08:08
2
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус

В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развития пневмонии.
RT на русском 08:05
Шоу-бизнес

Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года.
ТАСС 05:04
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Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Экономика

«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров

В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
Говорит Москва вчера в 05:25
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Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
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