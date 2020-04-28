Экономика
Вести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб. При этом за переводы в СБП на сумму свыше 100 тысяч руб. в месяц может взиматься комиссия не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
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С 1 мая россияне смогут бесплатно переводить друг другу до 100 тысяч рублей в месяц
Комсомольская правдавчера в 17:44
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Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru 29 апреля в 15:18
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Planet Today 03:09
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Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
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В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
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Совпавшие по времени пандемия коронавируса и резкое падение цен на нефть из-за развала сделки ОПЕК+ и глобального снижения спроса на сырье заметно ударили по показателям российского фондового рынка и акциям отдельных компаний.
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"С 1 по 11 мая совместные патрули полиции и Росгвардии будут выходить в рейды по проверке потенциальных мест массового пребывания людей", - говорится в сообщении.
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