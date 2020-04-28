Экономика

Вести.RuВести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб. При этом за переводы в СБП на сумму свыше 100 тысяч руб. в месяц может взиматься комиссия не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
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Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Газета.Ru03:12

Банковские комиссии между физическими лицами в системе быстрых платежей с этого дня ограничат

Эхо Москвы00:03

Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

Российская газетавчера в 19:00

Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП

Телеканал 360°вчера в 19:01

С 1 мая россияне смогут бесплатно переводить друг другу до 100 тысяч рублей в месяц

Комсомольская правдавчера в 17:44

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАССвчера в 17:03

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБК29 апреля в 08:10
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Авто

В России на продажу выставили самый дорогой Lexus

SpeedMe вчера в 09:43
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Шоу-бизнес

Влад Топалов расплакался в прямом эфире

Слово и Дело вчера в 02:36
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
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Политика

Появились детали лечения Мишустина от коронавируса

О заражении главы правительства коронавирусом стало известно ранее 30 апреля.
Lenta.ru вчера в 14:22
3,2K
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом заражённых коронавирусом

Ранее в России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Общее число заразившихся возросло до 114 431.
RT на русском 04:06
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru 29 апреля в 15:18
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Происшествия

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия вчера в 06:44
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Общество

Во Владимирской области зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса

Лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:55
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Общество

За сутки в Свердловской области коронавирусом заражены 232 человека

За минувшие сутки в Свердловской области подтверждены ещё 232 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Твой Континент 03:56
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ЖКХ

В Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах

Власти Москвы скорректировали график отключения горячей воды из-за режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 16:49
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Здоровье

В Великобритании выяснили, кто чаще умирает от коронавируса

Процент смертельных случаев в результате коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобритании значительно отличается в зависимости от этнической принадлежности больных.
Planet Today 03:09
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Экономика

Куда вкладывать деньги в кризис

Совпавшие по времени пандемия коронавируса и резкое падение цен на нефть из-за развала сделки ОПЕК+ и глобального снижения спроса на сырье заметно ударили по показателям российского фондового рынка и акциям отдельных компаний.
Российская газета 01:00
Общество

Полиция Петербурга будет проводить в майские праздники рейды по местам скопления людей

"С 1 по 11 мая совместные патрули полиции и Росгвардии будут выходить в рейды по проверке потенциальных мест массового пребывания людей", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 16:50
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Общество

Разведка США не подтвердила искусственного происхождения коронавируса

По последним данным, разведка США соглашается с научными заключениями о том, что коронавирусная инфекция не была искусственной или генетически модифицированной.
Территория новостей 02:22
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Кино

Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»

Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».
КиноПоиск вчера в 09:57
Технологии

Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса

Врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы медицинским маскам, сообщает Medicalxpress.
РИА Новости 04:22
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Общество

В Омской области подтверждено десять новых случаев COVID-19

В Омске лабораторно подтверждено 10 новых случаев, теперь в регионе насчитывается 107 человек с COVID-19.
Омскрегион 03:51
Общество

Крым преодолел психологический рубеж в 100 заражённых SARS-CoV-2

Симферополь, 1 мая 2020, 10:40 — REGNUM За минувшие сутки в Крыму подтвердили коронавирус у восьми жителей, в общей сложности в республике зарегистрировано 100 случаев заражения SARS-CoV-2.
REGNUM 03:40
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала вес на карантине

Оксана Самойлова набрала вес на карантине Оксана Самойлова пожаловалась на лишний вес.
Экспресс газета 04:27
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Общество

В Татарстане выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 04:13
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 29 апреля в 12:16
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
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Политика

МИД Германии потребовал от Украины открыть КПВВ в Донбассе

Глава МИД Германии Хайко Маас потребовал от Киева быстрее решить вопрос улучшения гуманитарной ситуации в Донбассе, передаёт DW.
ИА Новороссия вчера в 06:33
Здоровье

Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
64
Как работают Яндекс.Новости?
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