Экономика

Вести.RuВести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ. Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб.
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В России с 1 мая изменили лимит бесплатного перевода денег по номеру телефона

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Россиян предупредили о рисках бесплатных банковских переводов

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Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

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РБК29 апреля в 08:10
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
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В апреле Всемирная организация здравоохранения обрисовала планы по проведению клинических испытаний, которые позволят протестировать сразу множество вакцин в рамках одного исследования.
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Общество

В ВОЗ объяснили быстрое развитие пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ объяснил причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии.
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
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