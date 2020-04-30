Экономика
Вести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб. При этом за переводы в СБП на сумму свыше 100 тысяч руб. в месяц может взиматься комиссия не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
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Что изменится в России с 1 мая 2020: бесплатные переводы и конец рюмочных у подъезда
Комсомольская правда18:01
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:41, Ашберн
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Трамп уточнил, что Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.
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Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
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По данным ведомства, из 756 738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через «Почту России», остальные – через кредитные организации.
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Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
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Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
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Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
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Замгубернатора Кузбасса ответил, кому будут давать цифровые пропуска
Заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андреем Пановым даны подробные разъяснения о причинах введения в Кузбассе системы цифровых пропусков.
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
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Производители предупредили о росте цен на лекарства в России
Российские фармацевтические компании предупредили о грядущем росте цен на лекарства в стране.
Политсовет 01:48
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM вчера в 04:09
Гаджеты
Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт
В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
Faktom 13:09
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В Москве умерли 47 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 47 пациентов с коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 15:07
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В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
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Происшествия
В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью
Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 05:41
Общество
Пассажира с неподтвержденным коронавирусом сняли с рейса на Сахалин
Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ.
Сахалин.Инфо 19:24
Космос
Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты в России
Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил предложенную Роскосмосом линейку новых ракет, в том числе и работы по созданию многоразовых ракет, которые сейчас использует американская компания SpaceX Илона Маска.
Комсомольская правда 20:49
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Хабибулин рассказал, как курил перед матчами в НХЛ
РИА Новости 06:36
Игры
Darkborn, ранее известная как Project Wight, заморожена
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FourFourTwo назвал Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории футбола
Издание FourFourTwo на своем официальном сайте составило рейтинг лучших футбольных тренеров за все время.
Piter.tv 02:49
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Известия 01:44
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Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
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Полковник Захарченко нашелся для следствия
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В России на продажу выставили самый дорогой Lexus
Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
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Умер индийский актер Риши Капур
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