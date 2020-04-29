Экономика

Вести.RuВести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб. При этом за переводы в СБП на сумму свыше 100 тысяч руб. в месяц может взиматься комиссия не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
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Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАСС17:03

Что изменится в России с 1 мая 2020: бесплатные переводы и конец рюмочных у подъезда

Комсомольская правда18:01

Брянцам ограничат банковские комиссии за переводы

РИА Стрелавчера в 03:04

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Вести.Ru02:51

Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Российская газетавчера в 12:03

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10

ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 тыс. руб. в месяц

Коммерсантъ08:01
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:50, Ашберн
Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 18:37
307
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
1,6K
Гаджеты

Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт

Как можно видеть, для Core i9-10900K значение PL2 составляет 250 Вт, для Core i7-10700K — 229 Вт, для Core i5-10600K — 182 Вт.
iXBT.com 10:14
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Армия и оружие

Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет

Недвижимость.RU 15:52
24
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 15:35
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Общество

В Ростовской области ввели обязательный масочный режим

Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия 17:43
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Общество

Младшеклассникам начнут бесплатно давать горячее питание с 1 мая

Президент РФ Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
РИА Новости 17:26
9
Происшествия

Власти Усть-Кутского района сообщили о состоянии избитых чиновников

Мэр Усть-Кутского района Тамара Климина назвала данные о том, что чиновники администрации района пытались поджечь леса, абсурдом.
РБК 05:48
10
Общество

В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
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Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

1. У Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Lenta.ru 13:31
15
Наука

Иммунная математика

Главное оружие иммунной системы — лимфоциты, клетки крови, которые распознают чужеродные белки, вырабатывают антитела и уничтожают поврежденные клетки и патогены.
N+1 вчера в 08:34
Общество

Джонсон: Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусом

Как сообщает Sky News, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил позитивную новость о том, что королевство прошло пик заболеваемости COVID-19.
Московский Комсомолец 17:32
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Политика

Путин предсказал рост спроса на матрасы из-за режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин предсказал рост спроса на матрасы из-за режима самоизоляции.
Piter.tv 10:12
90
Общество

В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

В ВОЗ отметили, что в скором времени в России можно ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 12:44
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Здоровье

Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России

Сотрудник Международного центра вирусологии РУДН, врач-инфекционист Елена Белова заявила о пародоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
Страна Советов on-line 12:38
90
Происшествия

Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся

Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
74
Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком.
Lenta.ru 13:27
21
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по сирийской провинции Эль-Кунейтра

Пять ракет с территории Голанских высот выпустила по объектам в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии израильская армия.
РЕН ТВ 17:43
Армия и оружие

Японцы занялись разработкой гиперзвуковой противокорабельной ракеты

Агентство по закупкам, технологиям и поставкам министерства обороны Японии объявило о начале программы разработки гиперзвуковой противокорабельной ракеты, которая также сможет поражать и наземные цели.
N+1 28 апреля в 06:09
4
Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение коронавируса на майских праздниках.
ФАН вчера в 06:11
963
Политика

Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая

Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.
ТАСС 18:06
Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
49
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Кино

Disney создаст киноадаптацию мультфильма «Геркулес»

Предположительно, режиссёром выступит Джон Фавро, который сейчас создаёт для Disney сериал «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».
News.ru 12:14
3
Авто

Новые условия госпрограммы льготного автокредитования заработают в мае

Как отмечает ведомство, с начала текущего года продано уже свыше 37 200 авто.
CarsWeek.ru 28 апреля в 17:13
21
Общество

Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
356
Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
3,5K
Армия и оружие

Минобороны сдало в эксплуатацию шесть медицинских центров

Военное дело 06:10
17
Наука

Терагерцовый лазер помог снять спектр тримера воды в области низких частот

Ученые под руководством Мартины Хавенит (Martina Havenith) из Рурского университета в Бохуме смогли этим методом получить спектры тримера воды в более низкочастотной области (от 70 до 620 обратных сантиметров), получив информацию об энергиях трансляционных и либрационных мод в плоскости кластера и вне ее.
N+1 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
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