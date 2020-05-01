Экономика
Вести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ. Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб.
Читать в источнике
Оценить113
Подробнее о событии
Показать все источники
Что изменится в России с 1 мая 2020: бесплатные переводы и конец рюмочных у подъезда
Комсомольская правда18:01
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:10, Ашберн
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Экономика
QR-код рубль бережет: ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП
В письме Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ в Центробанк отмечается, что компании ежегодно проводят сотни миллионов трансакций с помощью банковских карт, а затраты на проведение платежей исчисляются сотнями миллиардов рублей.
Известия 27 апреля в 17:01
Общество
Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом
"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер.
ТАСС 05:03
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой
В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru 20:55
Экономика
Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса
Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг.
Газета.Ru 16:39
Общество
В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек
За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 134, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:09
Политика
Верховная Рада призвала к усилению международного давления на Россию
Верховная Рада одобрила документ об обращении к парламентам других стран и международным организациям с призывом «усилить внешнее давление на РФ с целью прекращения её вооруженной агрессии против Украины».
Наша версия 09:03
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Общество
Обязательный масочный режим вводится на Кубани
Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
ЮГ Times 07:15
Игры
Итальянский магазин назвал цену и дату выхода PlayStation 5
Итальянский ритейлер GameLife сообщил ориентировочную цену на готовящуюся к выпуску игровую консоль нового поколения PlayStation 5 — 450 евро.
3DNews вчера в 11:01
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
Здоровье
Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России
Сотрудник Международного центра вирусологии РУДН, врач-инфекционист Елена Белова заявила о пародоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
Страна Советов on-line 12:38
Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
Шоу-бизнес
Влад Топалов расплакался из-за ситуации с Тодоренко
КМВ Новости 08:01
Общество
В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия 17:43
Игры
В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman
Стоит отметить, что разработчики Hitman и сама компания Sony официально не объявляли о бесплатной раздаче игры.
Astera 13:33
Общество
Собянин объяснил, как продлить ранее выданные пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что сегодня после доработки цифровой платформы mos.ru открывается сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу.
Московский Комсомолец вчера в 07:03
Здоровье
Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину
Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
Здоровье
Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки
В период пандемии коронавируса стоит избегать диет, основанных на голодании, рассказала диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Известия 22:00
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Политика
Россия осудила нападение на посольство Кубы в Вашингтоне
Россия осуждает обстрел посольства Кубы в Вашингтоне, отмечая, что государства пребывания должны предоставлять гарантии безопасности, заявило посольство РФ в США.
РИА Новости 21:21
Политика
Помпео: США намерены не допустить продажи оружия Ирану
Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что штаты не вернутся к ядерной сделке с Ираном и будут всячески способствовать тому, чтобы у последнего не появилось новое оружие.
Вестник Кавказа 00:53
Общество
В Хакасии коронавирус подтвержден у 27 детей
По данным регионального управления Роспортребнадзора, всего на утро 29 апреля в республике выявлено 228 случаев COVID -19, среди них 27 – у детей.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 06:57
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla
30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи.
CyberSport.ru 11:20
Общество
Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости 18:56