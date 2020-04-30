Экономика

Вести.RuВести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб. При этом за переводы в СБП на сумму свыше 100 тысяч руб. в месяц может взиматься комиссия не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
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Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП

Телеканал 360°19:01

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Вести.Ru02:51

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАСС17:03

Что изменится в России с 1 мая 2020: бесплатные переводы и конец рюмочных у подъезда

Комсомольская правда18:01

Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

Российская газета19:00

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10

Брянцам ограничат банковские комиссии за переводы

РИА Стрелавчера в 03:04
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Здоровье

Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России

Сотрудник Международного центра вирусологии РУДН, врач-инфекционист Елена Белова заявила о пародоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
Страна Советов on-line 12:38
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
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Наука

Биологи рассказали, как безопасно приготовить курицу

Биологи рассказали, как безопасно и быстро приготовить курицу, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:53
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
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Здоровье

Al Jazeera (Катар): разве мир преувеличил меры по борьбе с коронавирусом? Эксперты разрабатывают план действий после отмены карантина (Al Jazeera)

Мировые державы пока не могут обобщить опыт применения карантинной политики по борьбе с распространением нового коронавируса COVID-19, поскольку каждая страна предпринимает собственные меры для противодействия болезни.
ИноСМИ 19:48
Гаджеты

Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт

Как можно видеть, для Core i9-10900K значение PL2 составляет 250 Вт, для Core i7-10700K — 229 Вт, для Core i5-10600K — 182 Вт.
iXBT.com 10:14
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 09:02
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Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник 03:42
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Общество

Пассажира с неподтвержденным коронавирусом сняли с рейса на Сахалин

Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ.
Сахалин.Инфо 19:24
Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
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Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину спасают врачи после скандала с недвижимостью

RuNews24.ru 17:25
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Общество

В интернете пройдет марафон-концерт в поддержку российских медиков

Марафон-концерт в поддержку российских медиков проведут 30 апреля телеканал Дождь и «Яндекс.Музыка» совместно с благотворительными фондами «Правмир», «Помощь рядом» и «Созидание».
Православие и Мир 28 апреля в 03:01
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 15:33
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Футбол

Бывший врач «Спартака»: Сезон в России возобновят в конце июня

Бывший врач московского Спартака Юрий Васильков считает, что сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят летом.
Советский спорт 08:56
Спорт

WADA завершило расследования о допинге 298 спортсменов из РФ

Всемирное антидопинговое агенство (WADA) завершило расследования о манипуляциях с пробами 298 российских спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 13:08
Космос

Рогозин процитировал Агафью Тихоновну

У себя в Twitter он разместил знаменитую цитату Агафьи Тихоновны о том, что «если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась».
Росбалт вчера в 06:30
Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус COVID-19 не был создан человеком и не был генетически модифицирован»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 18:37
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
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Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

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Энергетика

Страны ОПЕК+ начали спасать нефть

С 1 мая вступило в силу соглашение в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
Lenta.ru 17:06
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Общество

Младшеклассникам начнут бесплатно давать горячее питание с 1 мая

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, стоимость горячего питания для учеников начальных классов в РФ оценивается в размере порядка 53 миллиардов рублей, а в 2020 году, так как финансирование требуется только в сентябре-декабре - 21 миллиард рублей.
РИА Новости 17:26
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Кино

К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

vtomske.ru вчера в 01:25
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Общество

В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

В ВОЗ отметили, что в скором времени в России можно ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 12:44
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Футбол

УЕФА изменил регламент Лиги Европы. Как теперь попасть в этот турнир?

Регламент Лиги Европы не предусматривал ситуацию, которая уже возникла (в Голландии и Франции) и может еще возникнуть в разных странах, где невозможно завершить розыгрыш Кубка.
Спорт-Экспресс 17:54
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
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Андрей Аршавин высмеял семью Яны Рудковской

Андрей и вовсе не постеснялся и публично высмеял сына Яны Рудковской Сашу Плющенко.
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Антонио Рюдигер: «Можно отдать титул „Ливерпулю“, они заслужили это»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Англии.
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Филипп Киркоров отпразднует день рождения в «Вечернем Урганте»

Филипп Киркоров станет гостем очередного выпуска программы "Вечерний Ургант" 30 апреля 2020 года.
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