Экономика

Piter.tvPiter.tvПереводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными

Сумма комиссии не может превышать 1500 тысячи рублей. Переводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными.
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Подробнее о событии

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Вести.Ru02:51

Переводы по номеру телефона в РФ сделали бесплатными

Москва 2402:19

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Российская газетавчера в 12:03

Переводы через СБП освободят от комиссии

Lenta.ru04:21

Какие изменения ждут россиян в мае на самоизоляции

Online47.ruвчера в 04:06
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Футбол

«Барселона» и «Манчестер Сити» близки к обмену игроками

Испанские СМИ сообщают, что "Барселона" и "Манчестер Сити" близки к обмену игроками.
Sport.ru 04:28
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru вчера в 07:45
4
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харьков задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
4
Спорт

Кожемяко: «Мы не будем тратить 800 млн рублей на 150 человек, не являющихся жителями Приморья»

Ждём важных заявлений губернатора. Эфир - 30 апреля в 15:00 на «России24.Приморье».
ВЕСТИ: Приморье вчера в 05:33
Происшествия

В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:26
Общество

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
RT на русском 03:59
5
Космос

Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры

МонаВиста 27 апреля в 13:43
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Экономика

В Севастополе к строительству очистных могут приступить уже в июне

SevastopolMedia.ru вчера в 12:30
2
Происшествия

В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов

Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN.
Газета.Ru 04:32
769
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
825
Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники

Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру вчера в 05:34
928
Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
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Шоу-бизнес

Солистка Little Big Софья Таюрская показала свою фигуру до похудения

В изображении видно, что солистка группы Little Big похудела за несколько лет примерно на 30 килограммов.
Актуальные Новости 00:54
2
Общество

Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости вчера в 11:11
1,4K
Общество

На предприятиях в РФ отмечены единичные случаи коронавируса

На российских предприятиях непрерывного цикла произошли единичные случаи заболевания коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
BFM.ru 04:39
Шоу-бизнес

Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
4
Здоровье

Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
Взгляд.ру 02:40
3
Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
2,9K
Общество

Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку

В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
26
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
306
Общество

18 человек излечились от коронавируса во Владимирской области

На фоне рекордного количества вновь выявленных за последние сутки случаев коронавируса цифра 18 выглядит, конечно, скромно, но опимистичнее 11-ти - число случаев выздоровлений от инфекции не менялось в течение почти двух недель.
ГТРК Владимир 28 апреля в 08:48
473
Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
335
Энергетика

Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
36
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM вчера в 04:09
130
Общество

За сутки выявили 46 случаев коронавируса в Саратовской области

По информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, четверга, 30 апреля за минувшие сутки лабораторно подтверждены еще 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:34
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Здоровье

Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса

«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК вчера в 20:00
12
Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
2,6K
Общество

Из-за нехватки масок медики сфотографировались голыми

Врачи, протестуя против нехватки защитной одежды и масок, решили сфотографироваться голыми, устроив акцию в соцсетях.
Хорошие новости вчера в 03:52
18
Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
1,1K
Общество

Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
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