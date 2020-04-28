Сумма комиссии не может превышать 1500 тысячи рублей. Переводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными.

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными

Шоу-бизнес Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях. 4

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харьков задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 4

Происшествия В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.

Общество В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны. 5

Происшествия В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN. 769

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. 928

Происшествия На Кокорина с Мамаевым подали в суд Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. 124

Общество На предприятиях в РФ отмечены единичные случаи коронавируса На российских предприятиях непрерывного цикла произошли единичные случаи заболевания коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Здоровье Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. 3

Общество 18 человек излечились от коронавируса во Владимирской области На фоне рекордного количества вновь выявленных за последние сутки случаев коронавируса цифра 18 выглядит, конечно, скромно, но опимистичнее 11-ти - число случаев выздоровлений от инфекции не менялось в течение почти двух недель. 473

Энергетика Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25% По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель. 36

Общество За сутки выявили 46 случаев коронавируса в Саратовской области По информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, четверга, 30 апреля за минувшие сутки лабораторно подтверждены еще 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 262

Экономика Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность». 2,6K