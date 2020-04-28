Экономика
Вести.RuПереводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч руб. При этом за переводы в СБП на сумму свыше 100 тысяч руб. в месяц может взиматься комиссия не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
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Культура
Данила Поперечный озвучил одного из героев The Last of Us: Part II
Москва, 30 апреля 2020, 14:34 — REGNUM Популярный российский комик Данила Поперечный озвучил одного из персонажей предстоящей игры The Last of Us: Part II.
REGNUM 07:34
Шоу-бизнес
Жену Андрея Черкасова выписали из роддома
Жену Андрея Черкасова выписали из роддома Андрей Черкасов забрал жену и сына из роддома.
Экспресс газета 01:46
Общество
В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
Общество
В Петербурге произошел всплеск коронавируса
По данным оперштаба, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировано рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – сразу 336 новых случаев заражения коронавирусом, а накануне было выявлено всего лишь 198 новых заболевших, сообщает «Фонтанка».
Журналистская правда 05:21
Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Происшествия
Ректора Казанского технологического университета отправили под арест
Советский районный суд Казани в четверг избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Сергея Юшко по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 05:56
Здоровье
Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину
Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
Музыка
Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»
Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 05:58
Общество
В Тульской области еще 92 жителя заразились коронавирусом
Сегодня, 30 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
Ранее патриарх Кирилл временно запретил Кураева в служении, после того как тот резко высказался о бывшем настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:15
Авто
УАЗ начал продавать автомобили онлайн
Долг.рф 07:37
Политика
В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Хоккей
Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»
Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
Политика
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 19:54
Общество
В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
Происшествия
Все 17 заболевших коронавирусом общались с зараженными в Пермском крае
За последние сутки Роспотребнадзор подтвердил в Прикамье 17 новых случаев заражения коронавирусом.
Новости Перми 28 апреля в 05:11
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Культура
Мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке
С 1 мая 2020 на территории США, Канады и стран Латинской Америки покажут 108 эпизодов знаменитого российского мультфильма по 6 минут.
Аргументы и Факты 07:10
Здоровье
Медики назвали самый полезный способ приготовления кофе
РИА Оренбуржье 02:56
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
Башкирия примет на самоизоляцию 1800 вахтовиков
Руководство компании «Стройтранснефтегаз» попросило власти Башкирии принять 1800 вахтовиков (жителей республики), находящихся в данный момент на Чаядинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, для организации режима самоизоляции.
Аргументы и Факты - Уфа 05:48
Общество
CDPR объяснила, почему в The Witcher 3 Геральта и Цири никогда не показывали полностью обнажёнными
Геральт и Цири, главные герои игры, никогда не появляются на экране полностью голыми.
3DNews 04:42
Происшествия
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
В воинской части в Калининградской области уроженцы Чечни заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Lenta.ru 06:39
Общество
ВОЗ считает, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что в стране ситуация с коронавирусом стабилизируется, но еще не вышла на плато, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева.
Газета.Ru 07:08
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили Ту-22М3 над Баренцевым и Норвежским морями
Норвегия поднимала истребители F-16 для сопровождения российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в небе над Баренцевым и Норвежским морями.
Известия 28 апреля в 09:18