Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comС 1 мая меняются правила денежных переводов для россиян

С 1 мая меняются основные правила денежных переводов для россиян, об этом стало известно evo-rus.com. Все банки России отменили комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей до 100 000 рублей согласно предписанию Центрального Банка РФ.
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Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

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Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:57, Ашберн
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Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Здоровье

Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину

Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
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Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе

В Севастополе скончался первый пациент с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
Газета.Ru 10:11
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Общество

Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет.
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В районе Ржепорыйе на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам.
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Путин поручил подготовить экстренные меры поддержки экономики

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил кабмину подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики, они должны вступить в силу в ближайшее время.
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Политика

Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:55
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Происшествия

На Кубани коронавирус подтверждён более чем у тысячи человек

Краснодар, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 30 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:20
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Политика

На Украине нашли новую должность для Саакашвили

Арахамия рассказал, что последние несколько дней Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли другой формат работы.
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Общество

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Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
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Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
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Авто

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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
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Происшествия

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