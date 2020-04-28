Экономика
Evo-rus.comС 1 мая меняются правила денежных переводов для россиян
С 1 мая меняются основные правила денежных переводов для россиян, об этом стало известно evo-rus.com. Все банки России отменили комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей до 100 000 рублей согласно предписанию Центрального Банка РФ.
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Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 28 апреля в 14:10
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Здоровье
Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину
Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе
В Севастополе скончался первый пациент с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
Газета.Ru 10:11
Общество
Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет.
РИА Новости 10:22
Политика
В Праге началось сооружение памятника власовцам
В районе Ржепорыйе на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам.
РИА Новости 09:44
Политика
Путин поручил подготовить экстренные меры поддержки экономики
Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил кабмину подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики, они должны вступить в силу в ближайшее время.
РИА Новости 10:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс случайно сожгла тренажерный зал
Оказывается, Бритни Спирс совершенно случайно спалила свой спортивный зал.
ОК! 05:46
Политика
Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:55
Происшествия
На Кубани коронавирус подтверждён более чем у тысячи человек
Краснодар, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 30 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:20
Политика
На Украине нашли новую должность для Саакашвили
Арахамия рассказал, что последние несколько дней Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли другой формат работы.
Lenta.ru 09:22
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Теледоктор купила их суммарно за $4,2 млн в 2014 году. Квартиры оформлены на юрлицо, зарегистрированное по адресу особняка в Алпайне.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Музыка
Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»
Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 05:58
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:31
Общество
ВОЗ: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия вышла на плато по коронаувирусу.
iReactor 07:14
Экономика
Правительство выделит 30 миллиардов рублей на обманутых дольщиков
"Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.
Газета.Ru 05:25
Политика
Глава МИД Германии считает, что нужно открыть новые КПП в Донбассе
Глава МИД ФРГ призвал использовать предстоящие летние месяцы для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.
ТАСС 09:58
Экономика
30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице
За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США.
Газета.Ru 08:47
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
Общество
Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»
Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Транспорт
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Экономика
Россиянам разъяснили право на двойные кредитные каникулы
Гражданам России разъяснили право получить кредитные каникулы дважды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Верховный суд (ВС) РФ.
Lenta.ru 07:54
Авто
Самый дорогой Lexus в России выставили на продажу
На портале Auto.ru появилось объявление о продаже минивэна марки Lexus - LM 300h.
Российская газета 08:42
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44