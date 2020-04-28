С 1 мая меняются основные правила денежных переводов для россиян, об этом стало известно evo-rus.com. Все банки России отменили комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей до 100 000 рублей согласно предписанию Центрального Банка РФ.

С 1 мая меняются правила денежных переводов для россиян

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