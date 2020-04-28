Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВПереводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными

Переводы до 100 тыс. рублей в СБП освободят от комиссии с 1 мая. Соответствующие меры ЦБ ввел в качестве мер поддержки граждан в условиях пандемии. За переводы на сумму свыше указанной комиссия не может превышать 0,5%. Также рассматривается вариант взимать 1500 рублей за операцию.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Переводы по номеру телефона в РФ сделали бесплатными

Москва 2402:19

Переводы через СБП освободят от комиссии

Lenta.ru04:21

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Вести.Ru02:51

ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 тыс. руб. в месяц

Коммерсантъ08:01

Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Российская газетавчера в 12:03

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10

Брянцам ограничат банковские комиссии за переводы

РИА Стрелавчера в 03:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:50, Ашберн
Здоровье

В шести странах мира выявлены случаи новой вирусной болезни у детей

Случаи нового вирусного синдрома установлены врачами у детей во Франции, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:47
19
Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 14:05
3,9K
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
1,4K
Музыка

Группа Scorpions выпустила новую песню «Sign of hope»

Участники из немецкой рок-группы Scorpions представили в Сети новую песню "Sign of hope".
РИА Новости 04:02
Спорт

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
42
Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
64
Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
165
Шоу-бизнес

Бабкина готовится к выписке из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина собирается 1 мая выписываться из больницы, об этом сообщил исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.
Слово и Дело 05:38
14
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
47
Общество

Власти Москвы могут развернуть временные госпитали на ВДНХ

Власти Москвы подыскивают площади для временных коронавирусных стационаров.
Вечерняя Москва 13:45
Религия

Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении

ИА Красная Весна вчера в 16:38
2,2K
Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
371
Общество

Собянин: Москва не прошла и половины пути в борьбе с коронавирусом

Москва не прошла и половины пути в борьбе с коронавирусом, жителям стоит соблюдать режим самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 14:08
21
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
564
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
1K
Общество

Собянин порекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рекомендует пассажирам метро при поездке надевать защитную маску и перчатки.
Известия 12:37
27
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
431
Общество

В Тульской области начинает действовать режим пропусков

С 9.00 30 апреля на территории региона начинает работу режим пропусков.
Тульские новости 01:30
26
Экономика

C 6 мая Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Минимальная ставка кредита на квартиру в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками будет составлять 6,2%. Сбербанк, как отмечает издание «Ведомости» снизил ипотечную ставку синхронно со снижением ключевой ставки ЦБ.
КМВ Новости 14:28
60
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполение плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.
РИА Новости 09:02
482
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
562
Происшествия

Крупный пожар в рыбацком поселке под Воронежем попал на видео

Воронежский городской портал 02:48
12
Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
119
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
4,1K
Общество

Опубликовано видео из реанимации с зараженными коронавирусом

Столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом опубликовал видео из реанимации Первой Градской больницы, где проходят лечение больные COVID-19.
РИА Новости 12:30
5
Шоу-бизнес

Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения

Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU вчера в 22:10
4
Общество

Частные медорганизации получат 577 млн рублей на помощь пожилым

Правительство России выделит более 577 миллионов рублей медицинским организациям на помощь пожилым гражданам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Парламентская газета 04:56
21
Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
122
Общество

В Швеции город борется с коронавирусом цыплячьим пометом

В Швеции город борется с коронавирусом цыплячьим пометом, как стало известно ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 11:06
22
Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
3,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное