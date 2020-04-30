Экономика
ВедомостиЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 000 рублей
Переводы на сумму до 100 000 руб. через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 мая станут бесплатными, говорится в сообщении ЦБ. Это касается переводов как друг другу, так и между своими счетами. При переводах в СБП свыше этой суммы комиссия не должна превышать 0,5% от суммы перевода и 1500 руб.
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Комиссия за переводы и багаж в поезде. Что изменится в жизни россиян с мая?
Аргументы и Факты29 апреля в 17:15
Что изменится в России с 1 мая 2020: бесплатные переводы и конец рюмочных у подъезда
Комсомольская правдавчера в 18:01
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Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
RT на русском вчера в 13:11
Происшествия
«Ъ»: экс-полковник Захарченко пропал в столичном СИЗО
Газета.Ru 29 апреля в 15:15
Происшествия
В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 00:26
Общество
Денис Паслер продлил режим полной самоизоляции в Оренбуржье до 11 мая
Указ вступает в силу с 30 апреля.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 10:50
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:32
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
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Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings вчера в 10:36
Энергетика
Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс вчера в 22:09
Общество
Собянин сообщил, когда в Москве появятся бесплатные тесты на антитела
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в лечебных учреждениях столицы могут появиться бесплатные тесты на определение в организме пациента антител к коронавирусу COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 14:17
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой войны
В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия вчера в 18:58
Происшествия
Коронавирус подозревают еще у десяти омичей
Сегодня COVID-19 может подтвердиться еще у 10 омичей.
Вечерний Омск. Неделя 00:57
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
REGNUM вчера в 03:39
Политика
Руслан Болотов избран мэром Иркутска
Вице-мэр, временно исполняющий полномочия главы администрации Иркутска Руслан Болотов избран мэром областного центра на 12-м очередном заседании городской Думы в четверг, 30 апреля.
ИркСиб вчера в 06:31
Кино
Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»
Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».
КиноПоиск вчера в 09:57
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Кино
Умер индийский актер Риши Капур
30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV.
Полит.ру вчера в 04:14
Общество
«Коронавирусные» пособия на детей: кто их получит
Дополнительные детские пособия получат те семьи, право на получение материнского капитала у которых возникло до 1 июля 2020 года.
Go64.ru 29 апреля в 03:35
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетные TWS-наушники QCY T5 Pro
На торговой площадке Youpin появились новые беспроводные наушники T5 Pro TWS от QCY — суббренда компании Xiaomi.
3DNews 29 апреля в 14:48
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
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Убийство четырех человек в Армении спровоцировало беспорядки и самосуд
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Шоу-бизнес
Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко
РИА Новости вчера в 23:23
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ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
REGNUM 29 апреля в 04:09
Политика
Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков
В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин.
РИА Новости вчера в 09:46
Наука
Ученые нашли способ прокормить дополнительные 800 млн человек
Авторы научной работы считают, что новые водохранилища на территории России, Африки и Азии вместе с восстановление старых ирригационных земель позволит прокормить дополнительно 800 млн человек.
Новый День вчера в 17:43