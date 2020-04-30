Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 000 рублей

Переводы на сумму до 100 000 руб. через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 мая станут бесплатными, говорится в сообщении ЦБ. Это касается переводов как друг другу, так и между своими счетами. При переводах в СБП свыше этой суммы комиссия не должна превышать 0,5% от суммы перевода и 1500 руб.
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Банковские комиссии между физическими лицами в системе быстрых платежей с этого дня ограничат

Эхо Москвы00:03

Комиссия за переводы и багаж в поезде. Что изменится в жизни россиян с мая?

Аргументы и Факты29 апреля в 17:15

Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

Российская газетавчера в 19:00

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАССвчера в 17:03

Что изменится в России с 1 мая 2020: бесплатные переводы и конец рюмочных у подъезда

Комсомольская правдавчера в 18:01

Россияне смогут переводить до 100 тысяч рублей без комиссии через СБП

Телеканал 360°вчера в 19:01

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБК29 апреля в 08:10
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:06, Ашберн
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
RT на русском вчера в 13:11
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Происшествия

«Ъ»: экс-полковник Захарченко пропал в столичном СИЗО

Газета.Ru 29 апреля в 15:15
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Происшествия

В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 00:26
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Общество

Денис Паслер продлил режим полной самоизоляции в Оренбуржье до 11 мая

Указ вступает в силу с 30 апреля.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 10:50
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Политика

Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:32
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
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Фигурное катание

Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings вчера в 10:36
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Энергетика

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс вчера в 22:09
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Общество

Собянин сообщил, когда в Москве появятся бесплатные тесты на антитела

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в лечебных учреждениях столицы могут появиться бесплатные тесты на определение в организме пациента антител к коронавирусу COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 14:17
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой войны

В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru вчера в 20:55
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
2,4K
Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Армия и оружие

Сирия отразила удары израильских вертолетов

Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия вчера в 18:58
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Происшествия

Коронавирус подозревают еще у десяти омичей

Сегодня COVID-19 может подтвердиться еще у 10 омичей.
Вечерний Омск. Неделя 00:57
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

REGNUM вчера в 03:39
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Политика

Руслан Болотов избран мэром Иркутска

Вице-мэр, временно исполняющий полномочия главы администрации Иркутска Руслан Болотов избран мэром областного центра на 12-м очередном заседании городской Думы в четверг, 30 апреля.
ИркСиб вчера в 06:31
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Кино

Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»

Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».
КиноПоиск вчера в 09:57
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
1,7K
Кино

Умер индийский актер Риши Капур

30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV.
Полит.ру вчера в 04:14
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Общество

«Коронавирусные» пособия на детей: кто их получит

Дополнительные детские пособия получат те семьи, право на получение материнского капитала у которых возникло до 1 июля 2020 года.
Go64.ru 29 апреля в 03:35
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетные TWS-наушники QCY T5 Pro

На торговой площадке Youpin появились новые беспроводные наушники T5 Pro TWS от QCY — суббренда компании Xiaomi.
3DNews 29 апреля в 14:48
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
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Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
172
Происшествия

Убийство четырех человек в Армении спровоцировало беспорядки и самосуд

Эхо Москвы 28 апреля в 19:08
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Шоу-бизнес

Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко

РИА Новости вчера в 23:23
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 29 апреля в 04:09
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Политика

Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков

В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин.
РИА Новости вчера в 09:46
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Наука

Ученые нашли способ прокормить дополнительные 800 млн человек

Авторы научной работы считают, что новые водохранилища на территории России, Африки и Азии вместе с восстановление старых ирригационных земель позволит прокормить дополнительно 800 млн человек.
Новый День вчера в 17:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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