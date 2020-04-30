Переводы на сумму до 100 000 руб. через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 мая станут бесплатными, говорится в сообщении ЦБ. Это касается переводов как друг другу, так и между своими счетами. При переводах в СБП свыше этой суммы комиссия не должна превышать 0,5% от суммы перевода и 1500 руб.

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,2K

Политика Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом. 74

Происшествия В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 2

Политика Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 9

Шоу-бизнес Умерла солистка группы «Фристайл» Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. 17

Энергетика Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%). 5

Общество Собянин сообщил, когда в Москве появятся бесплатные тесты на антитела Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в лечебных учреждениях столицы могут появиться бесплатные тесты на определение в организме пациента антител к коронавирусу COVID-19. 33

Происшествия Коронавирус подозревают еще у десяти омичей Сегодня COVID-19 может подтвердиться еще у 10 омичей.

Политика Руслан Болотов избран мэром Иркутска Вице-мэр, временно исполняющий полномочия главы администрации Иркутска Руслан Болотов избран мэром областного центра на 12-м очередном заседании городской Думы в четверг, 30 апреля. 46

Кино Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу» Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».

Кино Умер индийский актер Риши Капур 30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV. 17

Общество «Коронавирусные» пособия на детей: кто их получит Дополнительные детские пособия получат те семьи, право на получение материнского капитала у которых возникло до 1 июля 2020 года.

Гаджеты Xiaomi представила бюджетные TWS-наушники QCY T5 Pro На торговой площадке Youpin появились новые беспроводные наушники T5 Pro TWS от QCY — суббренда компании Xiaomi.

Общество Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. 172

Политика Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин. 10