Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВПереводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными

Переводы до 100 тыс. рублей в СБП освободят от комиссии с 1 мая. Соответствующие меры ЦБ ввел в качестве мер поддержки граждан в условиях пандемии. За переводы на сумму свыше указанной комиссия не может превышать 0,5%. Также рассматривается вариант взимать 1500 рублей за операцию.
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ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 тыс. руб. в месяц

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РИА Стрелавчера в 03:04

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Какие изменения в законодательстве ждут россиян в мае 2020 года

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РБКвчера в 08:10

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Lenta.ru04:21
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Общество

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Коммерсантъ 05:06
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Политика

Порошенко записал видеообращение к Зеленскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на то, что его подозревают в госизмене.
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Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

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Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
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Доктор ВОЗ Мария ван Керхоув обратилась к докторам по всему миру с просьбой быть готовыми столкнуться с таким заболеванием, а также подчеркнула, что данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения.
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич с нетерпением ждет возобновления текущего сезона Ла Лиги, даже несмотря на все риске связанные с коронавирусом.
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Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

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Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии

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Армия и оружие

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