Экономика
Banknn.ruС 1 мая меняются правила денежных переводов для россиян
С 1 мая банки больше не смогут взимать с граждан комиссии при переводе денег по номеру сотового телефона до 100 тысяч рублей в месяц, они станут бесплатными.
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Вести.Ru 10:02
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Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
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Газета.Ru 06:07
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
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Здоровье
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Как сообщалось, в Петербурге от коронавируса скончались два врача.
Интерфакс - Россия 07:01
Политика
Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
Футбол
Агент рассказал, что «Спартак» отказался от Дзагоева, выбрав Горбатенко
Агент Марат Хинчагов рассказал о несостоявшемся уходе полузащитника Алана Дзагоева, чьи интересы он представлял ранее, из ЦСКА в начале его карьеры, когда у игрока истекал контракт.
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В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
BFM.ru вчера в 19:58
Общество
Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом
Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
Кино
Постеры «Чудо-женщины: 1984» спойлерят новую способность Дианы Принс
Чудо-женщина станет еще сильнее. Журналистам ComicBook попали в руки постеры-календари к фильму «Чудо-женщина: 1984».
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Ридус 08:01
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
ВОЗ: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия вышла на плато по коронаувирусу.
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Глава нижегородской ГИБДД найден мертвым
Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
BFM.ru вчера в 12:17
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Аргументы и Факты вчера в 17:07
Общество
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
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Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Экономика
30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице
За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США.
Газета.Ru 08:47
Кино
В Сеть утекли фотографии с Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram фото со съемок сиквелов «Аватара».
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Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Политика
Татарстан подготовит собственный план выхода из режима самоизоляции
Руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова заявила, что Татарстан подготовит собственный план выхода из режима самоизоляции до 5 мая.
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