С 1 мая банки больше не смогут взимать с граждан комиссии при переводе денег по номеру сотового телефона до 100 тысяч рублей в месяц, они станут бесплатными.

С 1 мая меняются правила денежных переводов для россиян

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