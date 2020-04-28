Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВПереводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными

Переводы до 100 тыс. рублей в СБП освободят от комиссии с 1 мая. Соответствующие меры ЦБ ввел в качестве мер поддержки граждан в условиях пандемии. За переводы на сумму свыше указанной комиссия не может превышать 0,5%. Также рассматривается вариант взимать 1500 рублей за операцию.
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ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 тыс. руб. в месяц

Коммерсантъ08:01

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

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Москва 2402:19

Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Российская газетавчера в 12:03

Переводы через СБП освободят от комиссии

Lenta.ru04:21

Брянцам ограничат банковские комиссии за переводы

РИА Стрелавчера в 03:04
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Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Известия 04:00
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Гаджеты

Новый процессор MediaTek Helio G85 дебютировал в Xiaomi Redmi Note 9

Новая однокристальная платформа, получивший название Helio G85 дебютировал в смартфоне Xiaomi Redmi Note 9.
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Общество

ФАС проверит условия выдачи сертификатов за отменённые перелёты

Отмечается, что при невозможности денежных выплат будут проверены условия выдачи и использования сертификатов на право покупки авиабилетов в будущих периодах.
News.ru 15:44
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РБК 13:43
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Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
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Политика

Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус

Все, кто общался с заразившимся коронавирусом премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы.
РБК 14:44
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Общество

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Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" остался без главного тренера команды Николая Цулыгина.
Вести.Ru 10:30
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Политика

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Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
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Авто

В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 28 апреля в 14:10
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Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
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Происшествия

Севастополь выделил миллион рублей семье пропавшего пилота Су-27

Семья пилота истребителя Су-27, пропавшего в марте над Черным морем, получит в качестве материальной помощи миллион рублей из бюджета Севастополя.
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Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты после развода побежал в полицию писать заявление

Фитнес-тренер Дмитрий Иванов после развода с Лолитой Милявской написал заявлению в полицию, требуя наказать ее за клевету.
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Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Количество заболевших коронавирусом COVID-19 на предприятиях «Роскосмоса» выросло до 148, умерли 4 человека, 12 выздоровели, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter в среду.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Ведомости 12:27
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На Кубани коронавирус подтверждён более чем у тысячи человек

Краснодар, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 30 апреля региональный оперштаб.
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Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Политика

Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Мишустину

Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом российскому премьеру Михаилу Мишустину.
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Общество

В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерло еще 47 человек инфицированных COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в четверг.
Интерфакс 15:26
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Общество

Депутаты предложили простить россиянам штрафы за нарушения ПДД

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Ярослав Нилов и Алексей Диденко предложили ввести амнистию на многие статьи КоАП.
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Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
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Самый дорогой Lexus появился в продаже в России

Еще не представленный на российском рынке минивэн Lexus LM 300h выставили на продажу в частном порядке.
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Франческо Тотти: «Тонали станет одним из лучших полузащитников в мире»

Бывший форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о выступлении полузащитника «Брешии» Сандро Тонали.
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Стоимость iPhone 12 будет начинаться от 649 долларов

Цена топовых версий iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max не будет отличаться от актуального поколения - 999 и 1099 долларов соответственно.
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Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
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Навальный поддержал вратаря «Крыльев Советов» Фролова, критиковавшего власть

Политик Алексей Навальный прокомментировал скандал, возникший после того как голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал действия властей в условиях пандемии коронавируса.
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Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся

Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
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Общество

Врачей поддержат на онлайн-марафоне Doctor Jazz Party

В рамках благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступления будут длиться шесть часов, а деньги, собранные во время проведения этого мероприятия, направят на приобретение средств индивидуальной защиты в медицинские учреждения регионов и в больницы.
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