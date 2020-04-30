Экономика
ПолитРоссияПереводы в СБП до 100 тысяч рублей станут для россиян бесплатными
Напомним, что с 1 мая в России устанавливается предельное значение комиссий, взимаемых банками при переводах в СБП. Так, операции, не превышающие сумму 100 тыс. рублей в месяц, будут осуществляться банками без комиссии.
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Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными
Российская газета30 апреля в 19:00
Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона
ТАСС30 апреля в 17:03
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:03, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:03, Ашберн
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Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
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Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок
У каждой защитной медицинской маски есть свой предел возможностей.
Lenta.ru 06:46
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Экономика
Миронов предложил отказаться от обязательного медстрахования
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил правительству ликвидировать Фонд обязательного медстрахования.
Компания 01 мая в 13:25
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Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
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Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
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В интернете появился видеоролик, показываемый масштаб большой климатической катастрофы.
ToDay News Ufa 05:05
Здоровье
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Московский Комсомолец 01:28
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Жителям Испании разрешили гулять и заниматься спортом на улице
Власти Испании со 2 мая начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 03:24
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На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
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Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
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Руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку — Медведчук
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Общество
В Петербурге изменилась динамика заражения COVID-19
За прошедшие сутки в Петербурге было выявлено 295 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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