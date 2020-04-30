Напомним, что с 1 мая в России устанавливается предельное значение комиссий, взимаемых банками при переводах в СБП. Так, операции, не превышающие сумму 100 тыс. рублей в месяц, будут осуществляться банками без комиссии.

Переводы в СБП до 100 тысяч рублей станут для россиян бесплатными

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