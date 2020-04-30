Экономика

ПолитРоссияПолитРоссияПереводы в СБП до 100 тысяч рублей станут для россиян бесплатными

Напомним, что с 1 мая в России устанавливается предельное значение комиссий, взимаемых банками при переводах в СБП. Так, операции, не превышающие сумму 100 тыс. рублей в месяц, будут осуществляться банками без комиссии.
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В России с 1 мая изменили лимит бесплатного перевода денег по номеру телефона

Клопс01 мая в 08:42

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Газета.Ru01 мая в 03:12

Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

Российская газета30 апреля в 19:00

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАСС30 апреля в 17:03

Дайджест Банки.ру: хорошие новости этой недели 👍

Банки.ру30 апреля в 11:00

Россиян предупредили о рисках бесплатных банковских переводов

Московский Комсомолец30 апреля в 09:24

Российские банки сделали бесплатными переводы до 100 тыс рублей в СБП

ПРАЙМ30 апреля в 00:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:03, Ашберн

Изменения, ожидающие россиян в мае 2020 года

Муниципальный вестник Армавира30 апреля в 06:50
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Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Звезда «Игры престолов» установил новый мировой рекорд

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Здоровье

Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах

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Общество

Аксенов заявил о нашествии туристов в Крым, несмотря на запрет

Глава Крыма Сергей Аксенов посетовал, что несмотря на запрет из-за пандемии коронавируса, на полуостров продолжают приезжать туристы из других регионов России.
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Общество

Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры

Эксперт отметил, что увеличение числа граждан нарушающих режим самоизоляции, может привести росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
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Общество

Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения

Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
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Здоровье

Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок

У каждой защитной медицинской маски есть свой предел возможностей.
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Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
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Экономика

Миронов предложил отказаться от обязательного медстрахования

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил правительству ликвидировать Фонд обязательного медстрахования.
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Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни

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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
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Право.ру 05:36
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Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
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Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

В интернете появился видеоролик, показываемый масштаб большой климатической катастрофы.
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Здоровье

В Японии женщина повторно заразилась коронавирусом после карантина

Жительница префектуры Канагава в Японии почувствовала недомогание после двухнедельного карантина, после чего врачи повторно выявили у нее коронавирус.
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Общество

Жителям Испании разрешили гулять и заниматься спортом на улице

Власти Испании со 2 мая начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 03:24
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Футбол

Динияр Билялетдинов: Меня, как и Фролова, просят одолжить денег

По мнению Билялетдинова, каждый имеет право высказывать свою точку зрения - в том числе и по поводу проводимой в стране политики.
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Илон Маск задумался над созданием Minecraft для Tesla

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На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Общество

797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
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Руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку — Медведчук

«За провокационное, искажающее правду о причинах одесской трагедии, разжигающее вражду и ненависть заявление руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку», — подчеркнул Медведчук.
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За прошедшие сутки в Петербурге было выявлено 295 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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