Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПереводы по номеру телефона стали бесплатными

Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными.
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Переводы по номеру телефона в РФ сделали бесплатными

Москва 2402:19

Переводы до 100 тысяч рублей стали бесплатными в Системе быстрых платежей

Газета.Ru00:35

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10

Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Российская газетавчера в 12:03

Российские банки сделали бесплатными переводы до 100 тыс рублей в СБП

ПРАЙМ00:00

Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту

IrkutskMedia27 апреля в 04:45

С 1 мая меняются условия перевода денег с карты на карту

AmurMedia.ru27 апреля в 02:21
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Общество

Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег

Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде.
РБК вчера в 20:57
Общество

Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая

"Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в сообщении.
ТАСС 28 апреля в 12:12
1,6K
Общество

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
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Политика

МВД Германии запретило деятельность организации «Хезболла» в стране

Представитель МВД Германии Стив Альтер заявил, что министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер принял решение запретить деятельность организации «Хезболла» на территории страны.
RT на русском 02:33
Общество

Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы

РБК 01:00
Происшествия

В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы

Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
ТАСС 00:25
5
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Интерфакс 01:42
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Экономика

В Банке России сообщили о возвращении спроса на наличные к норме

В марте и апреле население предъявляло высокий спрос на наличные, система наличного денежного обращения справилась с ней, сейчас спрос на наличные вернулся к обычным значениям.
Российская газета вчера в 04:50
3
Происшествия

Уничтоженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ

Трое боевиков, ликвидированные в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 02:19
2
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
2,6K
Общество

Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса

«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК вчера в 20:00
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Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Единоборства

Президент UFC не уверен, что Хабиб и Фергюсон подерутся в 2020 году

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на ряд вопросов от фанатов. Конференция прошла на форуме Reddit.
Газета.Ru 00:40
3
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2K
Шоу-бизнес

Решетова показала, как проводит день с сыном-младенцем Тимати

Модель Анастасия Решетова заявила, что скучать на самоизоляции ей не приходится, так как рядом постоянно присутствует сын от музыканта Тимати — Ратмир, которому недавно исполнилось шесть месяцев.
SM News 28 апреля в 05:37
Общество

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

Российская газета вчера в 20:37
1,1K
Происшествия

В Нью-Йорке задержали россиянку по обвинению в покушении на убийство

В Нью-Йорке по обвинению в покушении на убийство задержана 27-летняя россиянка Дарья Алабиева.
Известия вчера в 22:25
Происшествия

Раскрыто содержание предсмертной записки главы нижегородского УГИБДД

Обнаруженный мертвым начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский оставил предсмертную записку. Об этом сообщает "РИА Новости".
РЕН ТВ вчера в 18:05
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Политика

Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России

В России сохраняется очень большой риск второй волны заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
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Космос

Крупный астероид пройдет сегодня на минимальной дистанции от Земли

Крупный астероид сегодня, 29 апреля, пройдет на минимальной дистанции от Земли, уточняется, что это произойдет в 12:56 по московскому времени.
Хабаровский край сегодня вчера в 00:30
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Здоровье

Назван самый полезный способ приготовить кофе

ТК Звезда вчера в 22:36
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra получил самопроизвольно трескающееся стекло

Samsung Galaxy S20 Ultra, представленный пару недель назад, получил самопроизвольно трескающееся стекло основной камеры.
Дни24 01:07
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов бросил жену ради копии Анастасии Заворотнюк

В первый раз Жигунов закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. Но, когда новые чувства остыли, продюсер вернулся к законной жене.
Srnsk вчера в 17:05
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Интернет

Google сделал видеоконференции Meet бесплатными

Google откроет доступ к корпоративному сервису видеоконференций Google Meet для всех пользователей, сообщает компания.
Ведомости вчера в 06:43
Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
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