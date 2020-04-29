Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПереводы по номеру телефона стали бесплатными

Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными.
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Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Российская газета12:03

Россиянам меняют правила карточных переводов с 1 мая

ПРАЙМ27 апреля в 03:11

В России изменятся правила карточных переводов

Kazanfirst.ru02:52

В России меняются правила перевода денег с карты на карту

Афанасий-бизнес27 апреля в 11:03

Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту

IrkutskMedia27 апреля в 04:45

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБК08:10

С 1 мая меняются условия перевода денег с карты на карту

AmurMedia.ru27 апреля в 02:21
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Армия и оружие

Представитель российской миссии при ООН отрицает причастность генерала ФСБ к гибели малазийского «Боинга»

Первый замглавы представительства Дмитрий Полянский считает, что обвинения в адрес генерал-полковника Андрея Бурлаки лишены здравого смысла.
Эхо Москвы 12:04
Происшествия

В магазине в Москве покупателю откусили часть уха

РБК 13:11
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Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России.
Газета.Ru 11:11
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Спорт

В системе цифровых пропусков в Татарстане появится новая цель

В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесут новую цель.
БИЗНЕС Online 09:02
29
Общество

В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля

С завтрашнего дня в Петербурге вводится масочный режим. Соответствующие изменения в постановление №121 внес Александр Беглов в среду.
Телеканал Санкт-Петербург 12:31
74
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
269
Общество

Куйвашев: «Продажа алкоголя в майские праздники будет разрешена»

Слышал о том, что сообщения о полном запрете гуляли по мессенджерам свердловчан.
Европейско-Азиатские новости 11:09
37
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Политика

Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости 07:53
9
Экономика

МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
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Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Cadillac Escalade, Toyota Camry и Land Rover Freelander стали лидерами рейтинга наиболее часто угоняемых автомобилей в России в 2019 году, опубликованного компанией "АльфаСтрахование".
РИА Новости 07:38
7
Политика

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия 10:18
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Здоровье

Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии

Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.
Sibnet Новости 04:23
270
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
466
Общество

ФСБ выявила подпольных оружейников в 22 регионах России

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, из незаконного оборота изъято 95 единиц огнестрельного оружия, 17 кг взрывчатых веществ, 150 взрывателей и боеприпасы.
Говорит Москва 04:47
28
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
1,7K
Здоровье

Первому больному уральцу перелили плазму с антителами к коронавирусу

29 апреля в Городской клинической больнице №40 Екатеринбурга прошла первая процедура переливания пациенту плазмы с антителами к новому коронавирусу, выделенной из крови уже переболевших людей.
Уралинформбюро 09:38
1
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Энергетика

Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

Наша версия 10:28
306
Экономика

Бюджет Москвы недополучит 600 млрд рублей из-за коронавируса

Из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, бюджет Москвы недополучит до 600 млрд рублей.
Известия 12:38
7
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
112
Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
701
Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс, на фоне улучшения может появиться новая волна симптомов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 13:05
Общество

В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond

Концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отказался от производства в РФ листового чая Lipton и Brooke Bond и сохранил только пакетики.
Интерфакс 06:55
576
Общество

Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Московская область вышла на плато по числу новых заражений коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 10:53
1K
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-замдиректора ФСИН Коршунову

Мосгорсуд разрешил бывшему замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Олегу Коршунову работать в ведомстве, оставив без изменения семилетний срок заключения по делу о мошенничестве на 263 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в суде.
РАПСИ 12:48
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
2,3K
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ вчера в 09:53
3,3K
Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19.
РБК 13:04
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