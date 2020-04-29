Экономика
Российская газетаПереводы по номеру телефона стали бесплатными
Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными.
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Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту
IrkutskMedia27 апреля в 04:45
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Армия и оружие
Представитель российской миссии при ООН отрицает причастность генерала ФСБ к гибели малазийского «Боинга»
Первый замглавы представительства Дмитрий Полянский считает, что обвинения в адрес генерал-полковника Андрея Бурлаки лишены здравого смысла.
Эхо Москвы 12:04
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России.
Газета.Ru 11:11
Спорт
В системе цифровых пропусков в Татарстане появится новая цель
В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесут новую цель.
БИЗНЕС Online 09:02
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
С завтрашнего дня в Петербурге вводится масочный режим. Соответствующие изменения в постановление №121 внес Александр Беглов в среду.
Телеканал Санкт-Петербург 12:31
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
Куйвашев: «Продажа алкоголя в майские праздники будет разрешена»
Слышал о том, что сообщения о полном запрете гуляли по мессенджерам свердловчан.
Европейско-Азиатские новости 11:09
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости 07:53
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Cadillac Escalade, Toyota Camry и Land Rover Freelander стали лидерами рейтинга наиболее часто угоняемых автомобилей в России в 2019 году, опубликованного компанией "АльфаСтрахование".
РИА Новости 07:38
Политика
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия 10:18
Здоровье
Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии
Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.
Sibnet Новости 04:23
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
ФСБ выявила подпольных оружейников в 22 регионах России
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, из незаконного оборота изъято 95 единиц огнестрельного оружия, 17 кг взрывчатых веществ, 150 взрывателей и боеприпасы.
Говорит Москва 04:47
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Здоровье
Первому больному уральцу перелили плазму с антителами к коронавирусу
29 апреля в Городской клинической больнице №40 Екатеринбурга прошла первая процедура переливания пациенту плазмы с антителами к новому коронавирусу, выделенной из крови уже переболевших людей.
Уралинформбюро 09:38
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Наша версия 10:28
Экономика
Бюджет Москвы недополучит 600 млрд рублей из-за коронавируса
Из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, бюджет Москвы недополучит до 600 млрд рублей.
Известия 12:38
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс, на фоне улучшения может появиться новая волна симптомов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 13:05
Общество
В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond
Концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отказался от производства в РФ листового чая Lipton и Brooke Bond и сохранил только пакетики.
Интерфакс 06:55
Общество
Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу
Московская область вышла на плато по числу новых заражений коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 10:53
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-замдиректора ФСИН Коршунову
Мосгорсуд разрешил бывшему замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Олегу Коршунову работать в ведомстве, оставив без изменения семилетний срок заключения по делу о мошенничестве на 263 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в суде.
РАПСИ 12:48
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19.
РБК 13:04