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Религия Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. 1,5K

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.

Наука Самарские ученые разработали «интеллект» для наноспутников Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева изготовили прототип интеллектуальной системы управления для наноспутников.

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 39

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 251

Культура Путин и Мишустин поздравили с юбилеем Ларису Удовиченко Президент России Владимир Путин и глава российского правительства Михаил Мишустин поздравили актрису Ларису Удовиченко с юбилеем. 9

Экономика Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса. 19

Общество На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках. 69

Политика С 11 мая на Украине могут ослабить карантин — Шмыгаль Киев, 29 апреля 2020, 16:17 — REGNUM Некоторые карантинные ограничения на Украине будут ослаблены с 11 мая 2020 года, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 29 апреля на заседании правительства.

Политика В Германии назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны Ранее на брифинге в Берлине заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, по ее данным, российские представители не приглашены на церемонию в связи с годовщиной 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине. 103

Армия и оружие Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии. 218

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии. 1K

Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 941