Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПереводы по номеру телефона стали бесплатными

Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными.
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Подробнее о событии

Банковские переводы, питание в школах, штрафы: как изменится жизнь россиян в мае

Профиль21:02

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАСС17:01

Россиянам меняют правила карточных переводов с 1 мая

ПРАЙМ27 апреля в 03:11

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБК08:10

Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту

IrkutskMedia27 апреля в 04:45

Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Российская газета12:03

С 1 мая меняются условия перевода денег с карты на карту

AmurMedia.ru27 апреля в 02:21
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Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Деловое.ТВ 09:21
11
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru 21:24
Политика

Песков оценил влияние пандемии на отношения России с Западом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает возможным говорить о переломе и потеплении в отношениях России и Запада на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 20:50
Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
62
Общество

МВД попросило ЦБ облегчить доступ к банковской тайне

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил Банку России заключить соглашение об информационном взаимодействии и предоставить полицейским более широкие полномочия в доступе к банковской тайне.
АБН 05:29
460
Политика

Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
49
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
821
Авто

Автомобили «ГАЗель NEXT» начали оснащаться подушками безопасности

АК&М 12:01
1
Общество

В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
265
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
89
Происшествия

Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

Lenta.ru 11:37
99
Происшествия

СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
РИА Новости 09:09
39
Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
343
Общество

Индира Ли назначена и.о. начальника Управления культуры мэрии Якутска

SakhaPress.ru 20:48
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
9
Политика

Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции

Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру вчера в 11:43
138
Общество

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
27
Здоровье

В омские больницы привезут больных коронавирусом из Якутии

Atas.info 04:35
297
Общество

Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru 21:11
71
Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС 11:40
60
Культура

Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube

Ревизор.ру вчера в 09:17
Общество

«Аэрофлот» предложил ваучеры вместо возврата денег за билеты

Вместо возврата денег пассажиру можно предлагать сертификат на срок до трех лет, говорится в письме Савельева.
Prooren.ru 06:07
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Гаджеты

Стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra самопроизвольно трескается

Faktom 10:46
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Шоу-бизнес

Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
13
Общество

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 04:29
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Наука

Исследован процесс образования кометы Чурюмова-Герасименко

Специалисты в области астрономии заявили, что ядро кометы Чурюмова-Герасименко могло образоваться при скользящем прямом столкновении двух кометезималей, между которыми сформировалась перемычка.
Anonsens 16:28
Здоровье

В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:31
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Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Политика

Путин проведет совещание по развитию энергетики

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет по видеосвязи совещание по развитию топливно-энергетического комплекса, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
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