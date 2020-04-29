Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПереводы по номеру телефона стали бесплатными

Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными.
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Переводы до 100 тысяч рублей стали бесплатными в Системе быстрых платежей

Газета.Ru00:35

Российские банки сделали бесплатными переводы до 100 тыс рублей в СБП

ПРАЙМ00:00

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Известиявчера в 17:02

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10

Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту

IrkutskMedia27 апреля в 04:45

С 1 мая меняются условия перевода денег с карты на карту

AmurMedia.ru27 апреля в 02:21
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Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
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Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
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Экономика

Российская промышленность погрузилась в депрессию

По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
Ведомости вчера в 17:30
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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
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Общество

Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях

Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ вчера в 02:40
1,6K
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
1,3K
Культура

Денис Банников: «Новый фильм о Маресьеве мы противопоставим фальшивому кино»

Общероссийскую и мировую премьеру хотим провести в промежуток межу 10-м и 20-м мая 2021 года – после Дня Победы и перед Днём рождения Алексея Маресьева.
Ревизор.ру вчера в 06:45
Происшествия

Капитан военной части под Хабаровском получил срок за взятку

Капитан военной части под Хабаровском получил 7,5 лет лишения свободы за взятку в полмиллиона рублей.
Российская газета вчера в 21:39
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
2,5K
Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

РИА Новости вчера в 15:43
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Общество

Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски

Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты.
Известия вчера в 18:47
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2K
Общество

Подмосковье вышло на плато по количеству заражённых коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил радостную новость — Подмосковье наконец-то вышло на плато по количеству заражённых коронавирусной инфекцией.
Pravda.Ru вчера в 11:25
1,4K
Происшествия

Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости вчера в 20:17
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Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ вчера в 09:08
246
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
1,6K
Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
93
Космос

В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

Газета.Ru 28 апреля в 07:37
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Армия и оружие

Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно

Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro вчера в 10:41
33
Общество

В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки

Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс. — за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
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Авто

15 брендов сохранили цены на автомобили с середины марта

Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ».
Автоновости дня 28 апреля в 02:33
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Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
42
Общество

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс вчера в 04:29
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM вчера в 04:09
130
Общество

В РФ предлагают провести амнистию по легким статьям КоАП

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Амнистию по легким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) впервые предложили провести в РФ.
РЕН ТВ вчера в 18:44
Общество

У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус

Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ вчера в 14:09
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Общество

В Татарстане разрешат нарушать изоляцию для занятий спортом

Inkazan вчера в 10:08
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