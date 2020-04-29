Экономика
Российская газетаПереводы по номеру телефона стали бесплатными
С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5%, но не более 1500 рублей.
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Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту
IrkutskMedia27 апреля в 04:45
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РИА Новости вчера в 13:29
Армия и оружие
Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете
На военном полигоне в Польше экипаж американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, в которую врезалась птица.
Lenta.ru 12:55
Транспорт
В Новокузнецке забастовали транспортники-предприниматели
Как выяснилось, вчера предприниматели получили официальный ответ за подписью начальника управления по транспорту и связи городской администрации Евгения Машукова, который расценили как окончательное решение уничтожения частных перевозчиков в Новокузнецке при отсутствии какого бы то ни было диалога с ними.
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Армия и оружие
Сирийские оппозиционеры призвали не употреблять российские консервы
Представители оппозиционных сил Сирии призвали не употреблять в пищу консервы из набора, который раздали российские военнослужащие в деревне Рахаят севернее г. Ракка.
Московский Комсомолец 16:50
Армия и оружие
«Электрическая» версия истребителя Су-57 разрабатывается в РФ
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ГЛАС.RU 27 апреля в 15:18
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
Виктор Томенко ослабил в Алтайском крае ограничения из-за коронавируса
29 апреля губернатор Виктор Томенко внес ряд изменений в указ № 44 об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 12:54
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Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
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Ранее планы о введении масочного режима Евгений Куйвашев озвучил на совещании у полпреда Николая Цуканова.
JustMedia 08:18
Общество
Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
News.ru 16:03
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Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия 22:24
Армия и оружие
Курды призвали Россию и США отреагировать на турецкие обстрелы
Поскольку Россия и США выступают гарантом безопасности в Сирийской Арабской Республике, курды решили потребовать от них заставить Турцию прекратить совершать агрессивные действия.
ГЛАС.RU 09:05
Шоу-бизнес
Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк
Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Авто
АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
Наука
Причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин названа
Еще в январе внимание ученых привлек тот факт, что погибших от коронавируса мужчин было больше, чем женщин.
ToDay News Ufa 04:07
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
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Общество
МВД попросило ЦБ дать сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии.
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В Якутии за сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом
Якутск, 30 апреля 2020, 06:19 — REGNUM В Якутии за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 23:19
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru 21:11
Политика
Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией
Пандемия коронавируса представляет возможность для активизации сотрудничества Брюсселя и Москвы, уверен он.
Коммерсантъ 21:58
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости 20:17
Авто
Datsun mi-DO и Datsun on-DO получили версию Black
Компания Datsun представила комплектацию Black для седана on-DO и хэтчбека mi-DO для российского рынка.
Коммерсантъ 05:45
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Происшествия
В Бердске выявлен третий пациент с коронавирусом
Мэрия Бердска сообщила о третьем COVID-пациенте в городе. Коронавирус подтвердился у пациента, который контактировал с ранее инфицированным.
Atas.info 22:31