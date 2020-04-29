Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПереводы по номеру телефона стали бесплатными

С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5%, но не более 1500 рублей.
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Банковские переводы, питание в школах, штрафы: как изменится жизнь россиян в мае

Профиль21:02

Россиянам меняют правила карточных переводов с 1 мая

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Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Коммерсантъ 10:19
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Общество

В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

REGNUM 22:13
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

На военном полигоне в Польше экипаж американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, в которую врезалась птица.
Lenta.ru 12:55
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Транспорт

В Новокузнецке забастовали транспортники-предприниматели

Как выяснилось, вчера предприниматели получили официальный ответ за подписью начальника управления по транспорту и связи городской администрации Евгения Машукова, который расценили как окончательное решение уничтожения частных перевозчиков в Новокузнецке при отсутствии какого бы то ни было диалога с ними.
КузПресс 23:23
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Армия и оружие

Сирийские оппозиционеры призвали не употреблять российские консервы

Представители оппозиционных сил Сирии призвали не употреблять в пищу консервы из набора, который раздали российские военнослужащие в деревне Рахаят севернее г. Ракка.
Московский Комсомолец 16:50
Армия и оружие

«Электрическая» версия истребителя Су-57 разрабатывается в РФ

Испытательный план рассчитан на 2 года. Особое внимание конструкторы уделят «электромагнитной совместимости нового оборудования».
ГЛАС.RU 27 апреля в 15:18
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
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Общество

Виктор Томенко ослабил в Алтайском крае ограничения из-за коронавируса

29 апреля губернатор Виктор Томенко внес ряд изменений в указ № 44 об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 12:54
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Музыка

Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
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Общество

Куйвашев официально ввел масочный режим на майские праздники

Ранее планы о введении масочного режима Евгений Куйвашев озвучил на совещании у полпреда Николая Цуканова.
JustMedia 08:18
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Общество

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 16:03
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Происшествия

Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия 22:24
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Армия и оружие

Курды призвали Россию и США отреагировать на турецкие обстрелы

Поскольку Россия и США выступают гарантом безопасности в Сирийской Арабской Республике, курды решили потребовать от них заставить Турцию прекратить совершать агрессивные действия.
ГЛАС.RU 09:05
Шоу-бизнес

Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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Авто

АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
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Наука

Причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин названа

Еще в январе внимание ученых привлек тот факт, что погибших от коронавируса мужчин было больше, чем женщин.
ToDay News Ufa 04:07
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Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
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Общество

МВД попросило ЦБ дать сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии.
Известия вчера в 18:30
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Общество

В Якутии за сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом

Якутск, 30 апреля 2020, 06:19 — REGNUM В Якутии за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 23:19
Общество

Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru 21:11
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Политика

Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией

Пандемия коронавируса представляет возможность для активизации сотрудничества Брюсселя и Москвы, уверен он.
Коммерсантъ 21:58
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Общество

Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок

Lenta.ru 03:07
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Киберспорт

Для Dying Light выйдет новое DLC — спустя пять лет после релиза

CyberSport.ru 22:57
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости 20:17
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Авто

Datsun mi-DO и Datsun on-DO получили версию Black

Компания Datsun представила комплектацию Black для седана on-DO и хэтчбека mi-DO для российского рынка.
Коммерсантъ 05:45
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Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
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Происшествия

В Бердске выявлен третий пациент с коронавирусом

Мэрия Бердска сообщила о третьем COVID-пациенте в городе. Коронавирус подтвердился у пациента, который контактировал с ранее инфицированным.
Atas.info 22:31
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