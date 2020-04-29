Экономика
Российская газетаПереводы по номеру телефона стали бесплатными
Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными.
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Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту
IrkutskMedia27 апреля в 04:45
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Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Секрет фирмы вчера в 11:26
Происшествия
В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов
На лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве находятся 540 пациентов, из них 49 - в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:28
Общество
В Омске сформировали график открытия предприятий
Как сообщил Городу55 вице-губернатор Дмитрий Ушаков, в списке значатся семь видов деятельности с разбивкой по срокам возможного открытия.
Город55.ру вчера в 03:39
Политика
Помпео допустил возможность голода и вспышки коронавируса в КНДР
В КНДР существует риск распространения коронавируса и нехватки продовольствия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.
РБК вчера в 18:12
Армия и оружие
ВМС США атаковали и захватили венесуэльский корабль
Недалеко от территориальных вод Сальвадора корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали морское судно, шедшее под флагом Венесуэлы.
Вечерний курьер 01:18
Технологии
«Мегафон» запустил тарифы для удаленной работы
«Мегафон» запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, и предназначены для использования SIM-карт в ноутбуках, модемах и роутерах.
TechFusion вчера в 12:09
Общество
Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
Общество
Обвиненный в домогательствах Венедиктов извинился
Рамблер вчера в 13:13
Происшествия
Брат Натхо оказался причастен к массовому ДТП с погоней от полиции
Экс-футболист "Барселоны", ЦСКА и "Локомотива" Амир Натхо, брат известного израильского полузащитника Бибраса Натхо, оказался в центре громких событий в Краснодаре.
Газета.Ru вчера в 21:39
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Общество
В российском городе предотвратили теракты
Lenta.ru вчера в 19:49
Здоровье
Эпидемия коронавируса: главное за 29 апреля
Всего в мире от коронавируса умерло более 219 тыс. человек, а выздоровело более 957 тыс. Россия За сутки выявили 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах страны.
Радио Комсомольская правда вчера в 14:59
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Коммерсантъ вчера в 10:19
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
Гаджеты
Утечка показала возможные параметры карт NVIDIA Ampere
Игромания.ру вчера в 13:21
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
Армия и оружие
Хабаровск ждёт самый массовый воздушный парад Победы
Хабаровский край сегодня вчера в 19:00
Технологии
Роскачество проверило работу приложений по доставке еды
Специалисты Роскачества оценили работу приложений для заказа готовой еды по их функциональности, удобству и безопасности, говорится в сообщении организации.
Взгляд.ру 01:35
Происшествия
В Новосибирской области выявили 35 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировали 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.
Коммерсантъ Новосибирск 00:33
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов бросил жену ради копии Анастасии Заворотнюк
В первый раз Жигунов закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. Но, когда новые чувства остыли, продюсер вернулся к законной жене.
Srnsk вчера в 17:05
Транспорт
В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию
ВашГород.ру вчера в 23:00
Экономика
Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Lenta.ru вчера в 17:18
Общество
В Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении масочного режима в городе.
Национальная служба новостей вчера в 15:20
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
Общество
ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 вчера в 01:07
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
ТАСС вчера в 09:01
Здоровье
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости вчера в 11:14