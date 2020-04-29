Экономика
Российская газетаПереводы по номеру телефона стали бесплатными
С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5%, но не более 1500 рублей.
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Центробанк водит новое правило для тех, кто переводит деньги с карты на карту
IrkutskMedia27 апреля в 04:45
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Общество
В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты
Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:31
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
Экономика
В Забайкалье для предпринимателей снизили налоги
Если налоговую базу составляют доходы, уменьшенные на величину расходов, размер ставки снизится с 15 до 5 процентов.
Байкал-Daily 08:00
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 14:41
Шоу-бизнес
До и после: Айза Анохина показала результаты пластики бровей и лба
Анохина записала несколько видео в сторис, на которых показала, как выглядит после операции.
Киноафиша России 02:57
Энергетика
США ищут резервуары для хранения сотен миллионов баррелей нефти
Правительство США ищет возможность изъять с рынка еще несколько сотен миллионов баррелей нефти на хранение, заявил министр финансов Стивен Мнучин 30 апреля на совещании в Белом доме.
ИА Красная Весна 18:07
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
Порой даже встречается, что шпионская программа в смартфон установлена в самой прошивке, а такое приложение очень сложно вычислить и практически невозможно удалить или отключить.
Astera вчера в 04:24
Общество
Губернатор ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае
В среду, 29-го апреля, губернатором Алтайского края Виктором Томенко внесены некоторые изменения в указ №44 о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ugpressa.ru 14:35
Здоровье
Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России
Пик распространения инфекции может наступить в середине мая, заявил он в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
ТАСС 18:21
Общество
Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли
В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность.
РБК 11:02
Политика
Песков не исключает выход России на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса нового типа.
Газета.Ru 19:13
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 19:57
Армия и оружие
Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro 10:41
Здоровье
Жителям Приморья с легкой формой коронавируса разрешили лечиться дома
Министерство здравоохранения Приморского края приняло решение разрешить людям, болеющим коронавирусом в легкой форме либо имеющим подозрение на инфекцию, лечиться в домашних условиях.
Infox.ru 17:34
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы 11:26
Хоккей
Стали известны планы НХЛ по дате и формату возобновления сезона
Стало известно, когда Национальная хоккейная лига планирует возобновить розыгрыш сезона.
Vprognoze.ru 16:06
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер разгорячила подписчиков новым видео в бикини
Модель и предпринимательница Кайли Дженнер, самая молодая миллиардерша в истории, опубликовала в своем Instagram новое видео в бикини и разгорячила подписчиков.
МИР 24 вчера в 05:21
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
Здоровье
Ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа
Заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, профессор Андрей Шульдяков провел исследование, в рамках которого сравнил уровень смертности от коронавирусной инфекции и свиного гриппа.
Москва 24 11:07
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты в домогательствах.
Lenta.ru 06:37
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Происшествия
123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области
Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
SIA.ru 09:09
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13