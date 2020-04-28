Экономика
SevastopolMedia.ruБанки отменили комиссию за переводы в СБП
Напомним, что ЦБ РФ с 1 мая устанавливает предельный размер комиссии, взимаемой банками при переводах в системе быстрых платежей. Регулятор определил, что переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться без взимания комиссии.
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Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru вчера в 12:28
Общество
В МЧС рекомендовали брать в больницу при коронавирусе минимум наличных
В ведомстве отметили, что основную сумму лучше оставить на банковской карте и взять с собой в больницу минимум наличных средств.
РЕН ТВ 20:29
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Происшествия
Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ
Известия вчера в 02:01
Здоровье
Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса
Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Влад Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко
Mockva.ru вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз
Андрей Макаревич рассказал в интервью на «Радио Свобода», что тайно женился в четвертый раз и счастлив.
Дни24 08:52
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Свердловские врачи выявили коронавирус еще у 74 жителей и гостей региона.
REGNUM вчера в 03:55
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Медицинские маски оказались опасны для одной категории россиян
Во время пандемии коронавируса огромное количество использованных масок и перчаток стало попадать на сортировку мусора, где от них могут заразиться рабочие.
РИА Новости 19:02
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Умер актер театра Евгений Федоров
На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
iReactor 05:55
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Общество
В России выявлено 7933 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах, скончалось 96 человек.
Remedium.ru 06:53
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия 15:22
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Гаджеты
Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе.
Актуальные Новости 01:33
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина
Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском 21:22
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:24
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb вчера в 17:05
Здоровье
Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин
Мужчины тяжелее переносят коронавирус по сравнению с женщинами и чаще оказываются в реанимации.
Известия 21:26