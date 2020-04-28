Напомним, что ЦБ РФ с 1 мая устанавливает предельный размер комиссии, взимаемой банками при переводах в системе быстрых платежей. Регулятор определил, что переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться без взимания комиссии.

Банки отменили комиссию за переводы в СБП

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