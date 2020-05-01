Экономика

ПолитРоссияПолитРоссияПереводы в СБП до 100 тысяч рублей станут для россиян бесплатными

Напомним, что с 1 мая в России устанавливается предельное значение комиссий, взимаемых банками при переводах в СБП. Так, операции, не превышающие сумму 100 тыс. рублей в месяц, будут осуществляться банками без комиссии.
Читать в источнике
Комментировать293

Подробнее о событии

В России с 1 мая изменили лимит бесплатного перевода денег по номеру телефона

Клопс01 мая в 08:42

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Газета.Ru01 мая в 03:12

Переводы до 100 тыс. в Системе быстрых платежей стали бесплатными

РЕН ТВ30 апреля в 00:28

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

ТАСС30 апреля в 17:03

Дайджест Банки.ру: хорошие новости этой недели 👍

Банки.ру30 апреля в 11:00

Россияне перевели более 112 млрд рублей в Системе быстрых платежей

ПРАЙМ30 апреля в 04:52

Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными

Российская газета30 апреля в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:04, Ашберн

Изменения, ожидающие россиян в мае 2020 года

Муниципальный вестник Армавира30 апреля в 06:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:04, Ашберн
Происшествия

В Москве напавший на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину

Нарушитель режима самоизоляции в Москве, который напал на сотрудника полиции на улице Вешняковская, признал свою вину.
Известия 07:40
595
Происшествия

В Крыму поймали украинца, пришедшего за «лучшей жизнью»

После задержания украинец сообщил, что шел в Крым "в поисках лучших условий для жизни".
Вести.Ru 07:13
3
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
1K
Общество

В МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса

В МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 03:03
105
Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 02:57
184
Шоу-бизнес

Киркоров опубликовал снимок с «братом-близнецом»

В своем поздравлении Киркоров назвал Юсифа своим «братом-близнецом» и удивился тому, что они так похожи, как будто выросли вместе.
Вечерняя Москва 06:54
Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК 02:00
2
Общество

Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин

Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
1,4K
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
1,4K
Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
183
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
107
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,5K
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
416
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,6K
Общество

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

RT на русском 05:38
77
Шоу-бизнес

66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке

Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
72
Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
31
Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
1K
Шоу-бизнес

Марат Башаров узнал о наличии брата на шоу НТВ

Встреча состоялась спустя 27 лет. На студию родной отец артиста пришел с его единокровным братом, о котором Башаров узнал прямо на передаче.
Народные новости 03:02
8
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
675
Здоровье

Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок

У каждой защитной медицинской маски есть свой предел возможностей.
Lenta.ru 06:46
15
Армия и оружие

Лукашенко заявил о более сдержанной реакции Минска на учения НАТО

Минск, 3 мая 2020, 14:38 — REGNUM О корректировке планов по реагированию на учения, которые были запланированы НАТО у белорусских границ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая в ходе совещания, сообщает БелТА.
REGNUM 07:38
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни

73-летняя Народная артистка России Татьяна Васильева, подтвердившая вчера, что, вероятнее всего, заразилась новой коронавирусной инфекцией, рассказала о течении болезни.
Российская газета 06:39
211
Общество

В Подмосковье введен «масочный режим»

В Московской области с 1 по 11 мая введен «масочный режим», сообщает РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 01 мая в 12:08
1,9K
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая

Тульская пресса 01:42
4,2K
Здоровье

Тяжелобольного коронавирусом омского пенсионера вылечили

Предприниматель Валерий Гагарин попал сюда в тяжелейшем состоянии. Кашель, сильная одышка - мужчина практически не мог дышать.
12 Канал Омск 07:42
1
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
1,2K
Общество

Оператор «Северного потока-2» оценил решение немецкого регулятора

Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG прокомментировал сообщения СМИ о решении Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) о регулировании проекта.
Московский Комсомолец 01 мая в 13:10
1,2K
Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Замана 01 мая в 01:18
6,2K
Кино

От Бормана до князя Владимира. Знаковые роли Данилы Козловского

Аргументы и Факты вчера в 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное