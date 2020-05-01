Экономика
ПолитРоссияПереводы в СБП до 100 тысяч рублей станут для россиян бесплатными
Напомним, что с 1 мая в России устанавливается предельное значение комиссий, взимаемых банками при переводах в СБП. Так, операции, не превышающие сумму 100 тыс. рублей в месяц, будут осуществляться банками без комиссии.
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Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона
ТАСС30 апреля в 17:03
Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными
Российская газета30 апреля в 19:00
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