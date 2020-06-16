Общество
НаследиеПереводы в Сбербанк через СБП терпят неудачи
Клиенты банков-участников Системы быстрых платежей (СБП) пожаловались на высокую долю неудачных переводов в Сбербанк. Дело в том, что клиенты банка не могут автоматически активировать функцию, а должны дать дополнительное согласие на получение перевода.
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с чего всё началось
Основная причина отказов в проведении операций — дополнительное согласие на получение переводов через СБП, которое Сбербанк просит от своих клиентов, рассказали РБК представители кредитных организаций. Сбербанк сначала отказался от комментариев.РБКвчера в 23:00
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