Армия и оружие
Народные новостиПеревооружение ВДВ на новую систему связи пройдет в 2021 году
Перевооружение Воздушно-десантных войск РФ на новую систему связи начнется в следующем году. Как передает RT, об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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с чего всё началось
Перевооружение Воздушно-десантных войск РФ на новую систему связи и управления начнется в 2021 году, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.РИА Новостивчера в 22:04
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Перевооружение ВДВ РФ на новую систему связи и управления стартует в 2021 году
ТК Звездавчера в 22:32
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