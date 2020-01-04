Перевооружение Воздушно-десантных войск РФ на новую систему связи и управления начнется в 2021 году, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

с чего всё началось

Перевооружение Воздушно-десантных войск РФ на новую систему связи начнется в следующем году. Как передает RT, об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Перевооружение ВДВ на новую систему связи пройдет в 2021 году

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