Армия и оружие
РИА НовостиПеревооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году
"Перевооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск на новую систему связи и управления планируется с 2021 года", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Перевооружение Воздушно-десантных войск РФ на новую систему связи и управления начнется в 2021 году, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.РИА Новостивчера в 22:04
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Перевооружение ВДВ РФ на новую систему связи и управления стартует в 2021 году
ТК Звездавчера в 22:32
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