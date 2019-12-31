Перевооружение Воздушно-десантных войск РФ на новую систему связи и управления начнется в 2021 году, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

с чего всё началось

"Перевооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск на новую систему связи и управления планируется с 2021 года", - говорится в сообщении.

Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

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