Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПеревооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

"Перевооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск на новую систему связи и управления планируется с 2021 года", - говорится в сообщении.
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Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

Перевооружение Воздушно-десантных войск РФ на новую систему связи и управления начнется в 2021 году, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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