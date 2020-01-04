Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВДВ начнут перевооружение на новую систему связи

Воздушно-десантные войска России начнут перевооружение на новую систему связи в 2021 году. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает РИА Новости. Отмечается, что с этого времени начнется, в частности, перевооружение соединений и воинских частей.
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ВДВ переведут на новую систему связи в 2021 году

Телеканал 360°01:14

Перевооружение ВДВ РФ на новую систему связи и управления стартует в 2021 году

ТК Звездавчера в 22:32

Минобороны анонсировало сроки начала перевооружения ВДВ в России

Газета.Ruвчера в 22:31

Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

РИА Новостивчера в 22:04

Перевооружение ВДВ на новую систему связи начнётся в 2021 году

RT на русскомвчера в 22:32

ВДВ РФ перевооружат на новую систему связи

Известиявчера в 22:36

ВДВ начнут перевооружение на систему связи нового поколения в 2021 году

ТАССвчера в 22:03
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Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

RT на русском вчера в 23:31
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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

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Для Москвы — ДНР и ЛНР — обуза, Москва хотела бы избавиться от тяжести донецких республик.
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«Вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», заявили в компании.
Инфо24 вчера в 08:41
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Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске

В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 23:53
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В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
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Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
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Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
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В России начали разработку ракеты для запусков с «Морского старта»

Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос») и компания S7 Space начали разработку технических параметров ракеты-носителя для запусков с плавучего космодрома «Морской старт».
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Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

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В коалиции США опровергли причастность к авиаудару на севере Багдада

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Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых была обсуждена ситуация вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
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Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

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Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Общество

В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ

В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
RT на русском 00:00
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Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости вчера в 22:02
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Нападающий «Генгама» Жулан погиб в ДТП

Vprognoze.ru вчера в 16:30
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Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
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Новый складной электросамокат Segway получит круиз-контроль

В ПДД появятся новые средства передвижения Компактный электросамокат получил функцию круиз-контроля. На руле расположен небольшой экран.
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Зеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
RT на русском вчера в 13:24
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В Ленобласти 10-месячный малыш погиб после новогоднего застолья

По данным piter.tv, возможной причиной смерти девочки стал сыр, который она съела с новогоднего стола.
Online47.ru вчера в 02:37
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Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
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Армия и оружие

Войска США в Европе приведены в состояние повышенной боеготовности

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Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
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Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру вчера в 12:56
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