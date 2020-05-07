Коронавирус
BFM.ruПеревозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Компании, согласно проекту, смогут перевести эквивалент средств на личный счет пассажира. Эти деньги можно будет потратить на новый билет. Перевозчик также сможет выдать ваучер на будущую поездку.
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с чего всё началось
Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.Коммерсантъвчера в 18:58
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Происшествия
Админа «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве
Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей за нераспространение личных фотографий правоохранителя.
Известия 03:37
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц
Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в столице продлили на месяц.
Агентство Москва 01:53
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Экономика
Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов
В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.
Интерфакс 02:22
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
Серийное производство бронемашин «Атлет» начнется в 2021 году
Серийное производство российских бронеавтомобилей нового поколения "Атлет", являющихся развитием машин семейства "Тигр", планируется начать в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного проекта ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
РИА Новости 03:04
Экономика
ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца
Российский ВВП может снизиться на 1,5-2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 00:36
Кино
Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
iReactor вчера в 11:20
Политика
Владимир Путин заявил, что Михаил Мишустин идет на поправку
Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии здоровья заразившегося коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
АБН вчера в 08:42
Общество
Татарстан находится на первом этапе по выходу из режима самоизоляции
Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
Слава труду (Бавлы) 02:45
Шоу-бизнес
Кара Делевинь рассталась с возлюбленной после двух лет романа
Впервые о романе Кары Делевинь и Эшли Бенсон СМИ узнали в 2018 году. Тогда папарацци застали влюбленных в аэропорту Хитроу.
Grazia вчера в 23:55
Общество
С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим
С 12 мая в Республике Крым при посещении всех общественных мест обязательным для всех граждан становится ношение медицинских масок.
Российская газета 03:40
Шоу-бизнес
Виктория Боня заявила, что ее не селили в дом для прислуги в Каннах
Примечательно, что несколько дней назад в СМИ действительно появилась информация о том, что Виктория Боня прилетела к своему бывшему возлюбленному и отцу ее дочери Александру Смерфиту в Канны, однако тот поселил ее в домике, где проживает прислуга.
Bimru.ru вчера в 12:55
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
Политика
Госдеп США о войне в Донбассе: «Россия может её остановить»
Помощника Госсекретаря отметил, что выполнение Минских соглашений всеми сторонами конфликта является единственным способом остановить войну в Донбассе.
REGNUM 01:37
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Происшествия
В Петербурге вечный огонь залили газировкой
Горение Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге восстановлено после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил РИА Новости в четверг представитель компании "ПетербургГаз".
РИА Новости 03:22
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 03:13
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv вчера в 04:33
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Самарой
Газета.Ru вчера в 16:09
Происшествия
Следователи проводят обыски у членов «Ассоциации народного сопротивления» в Москве
Следователи и сотрудники подразделения по противодействию экстремизму МВД в четверг начали серию обысков у участников оппозиционного движения "Ассоциация народного сопротивления" (АНС) в Москве.
ТАСС 01:45
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07