Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.

с чего всё началось

Компании, согласно проекту, смогут перевести эквивалент средств на личный счет пассажира. Эти деньги можно будет потратить на новый билет. Перевозчик также сможет выдать ваучер на будущую поездку.

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

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