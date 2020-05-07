Коронавирус

BFM.ruBFM.ruПеревозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.
Коммерсантъвчера в 18:58

Подробнее о событии

Власти согласились разрешить возврат ваучеров вместо денег за билеты

РБК03:13

Россиян захотели лишить права вернуть деньги за билеты при пандемии коронавируса

Lenta.ru02:45

«Ъ»: правительство может разрешить перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты

ТАСС01:28

СМИ: перевозчикам разрешат не возвращать людям деньги за билеты

URA.Ru02:15

В России намерены легализовать ваучеры вместо возврата денег за билеты

Московский Комсомолец02:00

«Ъ»: правительство может легализовать ваучеры для перевозчиков

Газета.Ru02:38

Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Коммерсантъвчера в 18:58
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Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
8,2K
Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru вчера в 14:55
3K
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Общество

Глава Дагестана принял участие в совещании под руководством Путина

6 мая глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в совещании в режиме ВКС под руководством президента страны В. Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Зори Табасарана вчера в 15:01
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Экономика

Внешнеторговый товарооборот Китая за четыре месяца упал на 7,5%

В первые четыре месяца 2020 года объем внешней торговли Китая снизился на 7,5% в годовом выражении и составил $1,3 трлн, показали данные китайской таможенной статистики.
Интерфакс 01:10
Происшествия

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
1,3K
Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Общество

Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 05 мая в 03:34
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Космос

В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету

Известия 02:10
Происшествия

В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:54
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Политика

Журналисту RT в Венесуэле угрожали после заявлений о наемниках из США

Корреспонденту Russia Today в Венесуэле Эрике Ортега начали поступать угрозы после публикации в социальной сети Twitter о бывших спецназовцах из США и вторжении в латиноамериканскую страну.
ФАН 01:56
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Армия и оружие

Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
1
Политика

Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
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Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
3K
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Политика

США могут создать альтернативу ВОЗ

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что страна создаст свою альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она не справилась с распространением коронавируса, сообщает Fox Business.
Газета.Ru 00:47
6
Общество

Власти Липецкой области объяснились за сравнение людей с клещами

Губернатор Игорь Артамонов в разговоре с мэром Липецка сравнил местных жителей с клещами и предложил разгонять нарушителей режима самоизоляции химикатами.
Телеканал 360° 02:56
10
Общество

В Красноярском крае планируют ввести масочный режим

Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложения Роспотребнадзора ввести в регионе масочный режим.
ДЕЛА.ru 00:22
38
Армия и оружие

Донбасс за прошедшие сутки: война продолжается

Разумеется, украинские силовики утверждают, что они только оборонялись: Удерживая оборону, наши военнослужащие в прошедшие сутки действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор.
Военное обозрение 02:56
Общество

Режим ограничений в Петербурге может продлиться до 1 июня

В Петербурге режим ограничений, введённый для борьбы с распространением коронавируса, может продлиться до 1 июня.
Питерские заметки 03:06
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Наука

Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
360
Общество

Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса

Число российских регионов с особенно жесткими мерами борьбы с эпидемией снизилось более чем вдвое, только в шести субъектах введены особенно жесткие ограничительные и изоляционные меры для борьбы с коронавирусом, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 19:24
4
Экономика

Поступления налогов в России упали на треть

Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета вчера в 10:11
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru вчера в 02:04
46
Как работают Яндекс.Новости?
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