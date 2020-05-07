Коронавирус
BFM.ruПеревозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить755
с чего всё началось
Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.Коммерсантъвчера в 18:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Глава Дагестана принял участие в совещании под руководством Путина
6 мая глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в совещании в режиме ВКС под руководством президента страны В. Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Зори Табасарана вчера в 15:01
Экономика
Внешнеторговый товарооборот Китая за четыре месяца упал на 7,5%
В первые четыре месяца 2020 года объем внешней торговли Китая снизился на 7,5% в годовом выражении и составил $1,3 трлн, показали данные китайской таможенной статистики.
Интерфакс 01:10
Происшествия
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 05 мая в 03:34
Происшествия
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:54
Политика
Журналисту RT в Венесуэле угрожали после заявлений о наемниках из США
Корреспонденту Russia Today в Венесуэле Эрике Ортега начали поступать угрозы после публикации в социальной сети Twitter о бывших спецназовцах из США и вторжении в латиноамериканскую страну.
ФАН 01:56
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Политика
США могут создать альтернативу ВОЗ
Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что страна создаст свою альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она не справилась с распространением коронавируса, сообщает Fox Business.
Газета.Ru 00:47
Общество
Власти Липецкой области объяснились за сравнение людей с клещами
Губернатор Игорь Артамонов в разговоре с мэром Липецка сравнил местных жителей с клещами и предложил разгонять нарушителей режима самоизоляции химикатами.
Телеканал 360° 02:56
Общество
В Красноярском крае планируют ввести масочный режим
Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложения Роспотребнадзора ввести в регионе масочный режим.
ДЕЛА.ru 00:22
Армия и оружие
Донбасс за прошедшие сутки: война продолжается
Разумеется, украинские силовики утверждают, что они только оборонялись: Удерживая оборону, наши военнослужащие в прошедшие сутки действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор.
Военное обозрение 02:56
Общество
Режим ограничений в Петербурге может продлиться до 1 июня
В Петербурге режим ограничений, введённый для борьбы с распространением коронавируса, может продлиться до 1 июня.
Питерские заметки 03:06
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Число российских регионов с особенно жесткими мерами борьбы с эпидемией снизилось более чем вдвое, только в шести субъектах введены особенно жесткие ограничительные и изоляционные меры для борьбы с коронавирусом, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 19:24
Экономика
Поступления налогов в России упали на треть
Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru вчера в 02:04