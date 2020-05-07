Коронавирус
REGNUMВ России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты
Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
Читать в источнике
Оценить258
с чего всё началось
Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.Коммерсантъвчера в 18:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 02:45, Ашберн
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Коммерсантъ 02:28
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Игры
Techland ответила на критику разработки Dying Light 2
6 мая на портале Polski Gamedev вышла статья о о сложностях в разработке Dying Light 2. Анонимный сотрудник Techland заявил, что придуманный Крисом Авеллоном мир оказался проблемным в реализации, персонал заставляли перерабатывать, а из-за споров руководства часто приходилось начинать многое с нуля.
CyberSport.ru вчера в 23:53
Авто
Sollers создала сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford
По словам собеседника издания, за сервис отвечает созданное в марте этого года подразделение «Соллерс Транспортные Решения», которое в дальнейшем сосредоточится на развитии услуг аренды и подписки на автомобили группы Sollers в России.
Автоновости дня вчера в 23:06
Футбол
ФИФА проведет расследование трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»
«Ньюэллз Олд Бойз» обратился в ФИФА с требованием расследовать трансфер Эсекьеля Понсе из «Ромы» в московский «Спартак».
Vprognoze.ru вчера в 07:38
Экономика
ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне
Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне.
Известия вчера в 16:08
Общество
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
Общество
Минпросвещения может вновь перенести ЕГЭ из-за пандемии
Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Сбежавшая от мужа Муцениеце показала, как выглядела в 19 лет
Изящная, как статуэтка, Муцениеце прислонилась спиной к стене и задумчиво смотрит вдаль. «Мне тут 19 лет», — подписала фото звезда.
7Дней.ру вчера в 11:00
Общество
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Накануне «Коммерсантъ» сообщил о том, что власти Москвы с 12 мая могут ввести в городе обязательный режим ношения медицинских масок в общественных местах.
РБК 02:26
Общество
Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции
В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru вчера в 02:04
Здоровье
Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан вчера в 06:05
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Общество
В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Политика
Польша откладывает президентские выборы
Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru вчера в 18:45
Армия и оружие
Стало известно, когда спустят на воду подлодку с «Посейдоном»
"Хабаровск" спустят на воду не раньше конца июня 2020 года. Стало известно, когда спустят на воду подлодку с "Посейдоном".
Piter.tv 01:44
Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath
Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста вчера в 12:38
Авто
Базовая комплектация Geely Coolray появилась в РФ
Под капотом автомобиля установлен турбомотором объёмом 1,5 литра, который выдает 150 л.с. Этот кроссовер позиционируется как конкурент Kia Seltos, а с выходом новой комплектации Geely Coolray стал дешевле Seltos.
Газета DAILY вчера в 13:53
Кино
Netflix снимет продолжение боевика «Эвакуация»
Стриминговый сервис Netflix планирует снять вторую часть фильма "Эвакуация".
Газета.Ru 05 мая в 09:26
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
Общество
В Москве на месяц продлили ежедневную дезинфекцию подъездов
Власти Москвы на месяц продлили проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов для профилактики коронавируса.
ТАСС 01:52