Коронавирус

BFM.ruBFM.ruПеревозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.
Коммерсантъвчера в 18:58

Подробнее о событии

В России намерены легализовать ваучеры вместо возврата денег за билеты

Московский Комсомолец02:00

Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за неиспользованные билеты

Накануне.Ru01:59

Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Коммерсантъвчера в 18:58

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

BFM.ru01:50

«Ъ»: правительство может разрешить перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты

ТАСС01:28

СМИ: Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты

БИЗНЕС Online01:13

Вместо возврата денег за билеты будут дарить скидки

Pravda.Ru01:55
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Политика

Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
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Происшествия

Гибель миллиардера Босова прокомментировал его сын

Сын миллиардера Дмитрия Босова отреагировал на его смерть.
РЕН ТВ вчера в 12:03
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Экономика

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне.
Известия вчера в 16:08
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Политика

Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
1,5K
Общество

Депутат Госдумы Светлана Максимова заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 10:58
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Политика

Саакашвили подтвердил назначение в Нацсовет реформ Украины

Ранее главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил в своем Facebook, что 6 мая ожидается указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили секретарем Нацсовета реформ.
Rambler News Service вчера в 06:13
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Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
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Происшествия

В Забайкалье ликвидировали два крупных природных пожара

ТАСС 02:01
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Политика

Рейтинг Путина упал до исторического минимума

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
7,2K
Общество

В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ

Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
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Происшествия

Экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан сотрудниками МВД и ФСБ.
Газета.Ru 02:09
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Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM вчера в 16:35
Кино

9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Discover24 05 мая в 06:46
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
1,3K
Здоровье

В Петербурге 190 медиков попали в Боткина. Четверо на ИВЛ

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о числе заболевших медиков в Северной столице.
Фонтанка.Ру вчера в 11:36
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Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Политика

Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ

Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 05 мая в 20:04
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Общество

В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
4,7K
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Общество

Свет в конце коронавирусного тоннеля, или «План 3х3»

Сроки перехода к первому этапу коронавирусной оттепели не называются, зато определены критерии оценки готовности к снятию ограничений — это динамика трех параметров: заболеваемости, охвата тестирования и числа свободных коек в больницах.
BFM.ru вчера в 20:27
Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Экономика

Фондовый рынок США в очередной раз начал день с роста

Нью-Йорк, США, 6 мая 2020, 17:27 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США 6 мая открылись в «зеленой зоне», на следующий день после хорошего роста благодаря IT-компаниям и сектору здравоохранения.
REGNUM вчера в 10:27
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Общество

В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России

По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 165 929 заболевших коронавирусом, скончались 1537 человек.
RT на русском вчера в 14:21
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Общество

98 больных коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области

В среду, 6 мая оперативный штаб при Правительстве области по противодействию распространению коронавируса сообщил о 98 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, лабораторно подтвержденных за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 02:59
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Общество

Режим ограничений в Петербурге может продлиться до 1 июня

Власти Петербурга на грани завершения разработки «режима выхода из коронавирусных ограничений», начало его воплощения может наступить 1 июня.
АБН вчера в 18:23
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 00:10
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Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
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Экономика

Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса

Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
РБК вчера в 15:26
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