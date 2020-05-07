Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.

с чего всё началось

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

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