Коронавирус
BFM.ruПеревозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить86
с чего всё началось
Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.Коммерсантъвчера в 18:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 02:15, Ашберн
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
Происшествия
Гибель миллиардера Босова прокомментировал его сын
Сын миллиардера Дмитрия Босова отреагировал на его смерть.
РЕН ТВ вчера в 12:03
Экономика
ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне
Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне.
Известия вчера в 16:08
Политика
Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
Общество
Депутат Госдумы Светлана Максимова заразилась коронавирусом
ТАСС вчера в 10:58
Политика
Саакашвили подтвердил назначение в Нацсовет реформ Украины
Ранее главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил в своем Facebook, что 6 мая ожидается указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили секретарем Нацсовета реформ.
Rambler News Service вчера в 06:13
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Политика
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
Происшествия
Экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан
Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан сотрудниками МВД и ФСБ.
Газета.Ru 02:09
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM вчера в 16:35
Кино
9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Discover24 05 мая в 06:46
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Здоровье
В Петербурге 190 медиков попали в Боткина. Четверо на ИВЛ
Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о числе заболевших медиков в Северной столице.
Фонтанка.Ру вчера в 11:36
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Политика
Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ
Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 05 мая в 20:04
Общество
В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
Свет в конце коронавирусного тоннеля, или «План 3х3»
Сроки перехода к первому этапу коронавирусной оттепели не называются, зато определены критерии оценки готовности к снятию ограничений — это динамика трех параметров: заболеваемости, охвата тестирования и числа свободных коек в больницах.
BFM.ru вчера в 20:27
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Экономика
Фондовый рынок США в очередной раз начал день с роста
Нью-Йорк, США, 6 мая 2020, 17:27 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США 6 мая открылись в «зеленой зоне», на следующий день после хорошего роста благодаря IT-компаниям и сектору здравоохранения.
REGNUM вчера в 10:27
Общество
В ВОЗ оценили показатели смертности от коронавируса в России
По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 165 929 заболевших коронавирусом, скончались 1537 человек.
RT на русском вчера в 14:21
Общество
98 больных коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области
В среду, 6 мая оперативный штаб при Правительстве области по противодействию распространению коронавируса сообщил о 98 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, лабораторно подтвержденных за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 02:59
Общество
Режим ограничений в Петербурге может продлиться до 1 июня
Власти Петербурга на грани завершения разработки «режима выхода из коронавирусных ограничений», начало его воплощения может наступить 1 июня.
АБН вчера в 18:23
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 00:10
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Экономика
Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса
Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
РБК вчера в 15:26