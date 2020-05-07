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Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
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с чего всё началось

Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.
Коммерсантъвчера в 18:58

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Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты

Коммерсантъ03:30

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

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Власти согласились разрешить возврат ваучеров вместо денег за билеты

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Россиян захотели лишить права вернуть деньги за билеты при пандемии коронавируса

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Эксперт оценила идею разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты

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В России намерены легализовать ваучеры вместо возврата денег за билеты

Московский Комсомолец02:00

«Ъ»: правительство может разрешить перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты

ТАСС01:28
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:26, Ашберн
Общество

С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
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РИА Новости 12:30
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На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

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РБК 10:30
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Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

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Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

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Lenta.ru 12:56
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В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 07:29
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Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

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Онищенко: Коронавирус выдыхается

По словам Онищенко, сам вирус уже серьезно ослаблен, распространение уже взяли под контроль, ужесточать ограничительные меры в России не надо.
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США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
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Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
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Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
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