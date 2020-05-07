Коронавирус
РИА НовостиПеревозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
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с чего всё началось
Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.Коммерсантъвчера в 18:58
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Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
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Land Rover вывел на дорожные испытания новый Defender с V8.
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Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
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АиФ Омск 04:47
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В России может закрыться от 35% до 50% магазинов одежды
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ТАСС 04:13
Экономика
Правительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям
«Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объёмов пассажирских перевозок из-за коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 05:18
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен.
Эхо Москвы вчера в 09:28
Общество
Слова липецкого губернатора о разгоне людей химикатами назвали вырванными из контекста
Власти Липецкой области объяснили распространенные в СМИ слова главы региона Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей тем, что они вырваны из контекста.
ТАСС 03:56
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Глава Минздрава рассказал, что у мужчин заболевание протекает тяжелее, чем у женщин.
RuNews24.ru вчера в 10:39
Происшествия
СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам в Донбассе
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Здоровье
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По словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, число летальных случаев от коронавируса возросло до 23.
Ньюс-НН 04:02
Происшествия
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Краснодар, 6 мая 2020, 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:03
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Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
Игры
Microsoft показала метку для игр, оптимизированных под Xbox Series X
Microsoft заявила, что все игры, показанные на предстоящей презентации Inside Xbox, будут оптимизированы для Xbox Series X. Разработчики также продемонстрировали логотип, которым будут помечать проекты, адаптированные под новое поколение консоли.
3DNews 04:14
Общество
Росавиация расписала график вывозных рейсов до 15 мая
Федеральное агентство воздушного транспорта составило предварительный график так называемых вывозных авиарейсов до 15 мая для граждан России которые «зависли» за рубежом в связи с пандемией коронавируса.
Национальная служба новостей 05:04
Космос
Обнаружена ближайшая к Земле черная дыра
Европейские и американские ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру. Астрономы описали открытие в журнале Astronomy & Astophysics.
НТВ вчера в 12:43
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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«Манчестер Сити» отверг первое предложение «Баварии» по Сане
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76 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
В Свердловской области 7 мая лабораторно подтвердили 76 новых случаев заражения коронавирусом.
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Над Петербургом прошла генеральная репетиция воздушного парада к 9 мая
Парад над Санкт-Петербургом пройдет в 10:00 9 мая.
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