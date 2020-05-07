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Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
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с чего всё началось

Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.
Коммерсантъвчера в 18:58

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Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты

Коммерсантъ03:30

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

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Власти согласились разрешить возврат ваучеров вместо денег за билеты

РБК03:13

Россиян захотели лишить права вернуть деньги за билеты при пандемии коронавируса

Lenta.ru02:45

Кабмин разрабатывает законопроект о праве перевозчиков не возвращать деньги за билет

ТАСС09:08
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
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Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий.
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Общество

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
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Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

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РИА Новости 10:50
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Общество

Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая

Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
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В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

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РИА Новости вчера в 04:55
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Футбол

Уткин раскритиковал российский футбол за нежелание возобновлять РПЛ

Журналист, комментатор и блогер Василий Уткин обратился с критикой к российским футбольным деятелям за нежелание возобновлять текущий сезон РПЛ.
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Экономика

В России на фоне пандемии снизились цены на аренду квартир

В России на фоне пандемии снизились цены на аренду. Наиболее явно тренд прослеживается в крупных городах.
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

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BFM.ru вчера в 11:49
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Политика

Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
Газета.Ru 08:32
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Экономика

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Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

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Здоровье

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Политика

Глава ХДС заявила о готовности Германии укрепить отношения с Россией

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Спорт

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Энергетика

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В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
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Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
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Президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма.
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После снятия ограничений товары и услуги подорожают

По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
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Единоборства

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Ранее Емельяненко выразил желание сразиться с Тайсоном в выставочном поединке.
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Экономика

В России растут продажи недорогих продуктов

Торговые сети в новых условиях увеличили продажи недорогих продуктов – за первые 15 дней апреля на 20%, цитирует исследование издание "Известия".
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Политика

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Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон

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Общество

Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
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