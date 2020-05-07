Коронавирус
КоммерсантъПеревозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты
Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии.Коммерсантъвчера в 18:58
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Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
РИА Новости 10:59
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Российские власти знали, что российские медицинские учреждения были не готовы к ЧС. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:00
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:57
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
В России за сутки выявили свыше 11 000 случаев коронавируса
Всего в РФ на сегодняшний день заразилось свыше 177 000 человек. Число умерших достигло 1625 человек.
ProstoProSport 05:24
Политика
Путин: международный туризм фактически остановлен
Президент России Владимир Путин заявил, что международный туризм в условиях пандемии коронавируса фактически остановлен.
Газета.Ru 07:48
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг 08:04
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
Политика
В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
Армия и оружие
Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10
Фигурное катание
Вслед за Трусовой к Плющенко от Тутберидзе ушли ещё две фигуристки
Жулин прокомментировал уход Трусовой Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова решила начать работу в академии Плющенко.
Sport.ru вчера в 15:58
Футбол
Стаховский: на Украине Тимощука не воспринимают положительно
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал об отношении в своей стране к помощнику главного тренера «Зенита» Анатолию Тимощуку.
RT на русском 10:55
Кино
Коронавирус и индустрия: Европа планирует открытие кинотеатров
На этой неделе некоторые страны обнародовали графики выхода из локдауна, там прогнозируют и открытие кинотеатров.
ProfiСinema.ru вчера в 04:15
Происшествия
На волейболиста Спиридонова напали в Москве
Газета.Ru 09:28
Происшествия
Коронавирус выявили у сотрудника городской управы Калуги
Коронавирусная инфекция подтверждена у сотрудника городской управы Калуги, сообщил журналистам исполняющий обязанности городского главы Дмитрий Денисов.
ТАСС 11:11
Наука
Древние египтяне представляли небо в виде железной миски с водой
Американский египтолог Виктория Альманса-Вильяторо предполагает, что древние египтяне представляли небо в виде округлой железной емкости, наполненной водой.
Pravda.Ru 10:00
Общество
Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус
Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
Петербургский дневник вчера в 15:03
Футбол
В Испании назвали причину визита Абидаля в Москву
Испанское издание Mundo Deportivo опубликовало информацию о визите спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля в Москву.
Спорт-Экспресс 10:28