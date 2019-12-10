Экономика

Газета.RuГазета.RuАвиабилеты подорожают в I квартале 2020 года

В результате убытки авиакомпаний приведут к подорожанию билетов. По данным сервиса "Туту.ру", стоимость перелета экономклассом "туда-обратно" по России на январь–март уже увеличилась на 6,5%, а перелеты за границу подорожали на 5%.
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с чего всё началось

Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
Известиявчера в 16:01

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Сервисы по бронированию сообщили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

РБК00:51

Авиабилеты подорожают в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 21:01

Авиаперевозчики предупредили россиян о повышении цен на билеты в 2020 году

Комсомольская правдавчера в 22:23

Авиабилеты подорожают в России

URA.Ruвчера в 21:19

Авиабилеты подорожают в I квартале 2020 года

Газета.Ru00:40

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Известиявчера в 20:13

СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Life.ruвчера в 16:53
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Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

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Коммерсантъ вчера в 23:22
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ВВС Чили официально заявили, что самолет Hercules C130 с 38 людьми на борту, который перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, разбился.
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Происшествия

Под Пермью водитель задавил двух пешеходов и погиб сам

В результате ДТП водитель автомобиля и оба пешехода получили смертельные травмы.
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Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 09:30
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru вчера в 08:53
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над секретным российским военным кораблем

Разведывательный самолет ВВС США пролетел над одним из наиболее секретных военных кораблей российского флота, который прямо сейчас находится в окрестностях Панамы.
Discover24 вчера в 01:33
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Здоровье

Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака

В ходе исследования ученые сравнили алкогольные предпочтения 63 232 пациентов с онкологией и также такого же количества людей из контрольной группы без опухолей.
Вечерний курьер вчера в 08:36
Общество

ФСИН России не видит системного насилия в колониях и СИЗО

Ранее СКР сообщил, что в 2015–2018 годах в России возбудили 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и следственных изоляторов.
Коммерсантъ 00:36
Общество

Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей

Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
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Путин и Зеленский пожали друг другу руки

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РИА Новости вчера в 12:46
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Политика

Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Известия вчера в 21:18
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости вчера в 18:54
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Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
РБК вчера в 16:00
Политика

Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава отменила свадьбу с танцором Константином Мякиньковым

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что у нее не будет свадьбы.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:28
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже

В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
РБК вчера в 23:07
Политика

Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне

Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
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Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
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Происшествия

В Новой Зеландии произошло землетрясение

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря на Белом острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана.
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В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери

В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Известия вчера в 23:28
Наука

В три этапа: в 34 года, 60 и 78 лет происходит старение человека

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Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»

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