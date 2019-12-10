Экономика

ИзвестияИзвестияПеревозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По данным организации, темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I–III кварталах 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
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Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
Известиявчера в 16:01

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Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

REGNUMвчера в 23:44

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Известиявчера в 20:13

Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов в 2020 году

News.ruвчера в 21:27

Авиабилеты подорожают в России

URA.Ruвчера в 21:19

Авиабилеты подорожают в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 21:01

Авиаперевозчики предупредили россиян о повышении цен на билеты в 2020 году

Комсомольская правдавчера в 22:23

СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Life.ruвчера в 16:53
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Политика

Зеленский назвал дату обмена пленными в Донбассе

Вести.Ru вчера в 20:08
Гаджеты

MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
3DNews вчера в 14:49
Происшествия

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиктиду

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
РБК вчера в 23:46
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Политика

Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».
RT на русском вчера в 17:54
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Политика

«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу

Следующую встречу лидеры «нормандской четверки» намерены посвятить вопросу проведения местных выборов в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 18:56
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Политика

Конгрессмены США согласовали оборонный бюджет в $738 млрд

Члены Палаты представителей и Сената Конгресса США объявили, что достигли соглашения об оборонном бюджете страны на 2020 год в размере $738 млрд.
ТАСС вчера в 22:45
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости вчера в 12:54
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Газета.Ru 08 декабря в 22:11
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
Транспорт

«ИрАэро» открывает продажи билетов по субсидируемым направлениям на 2020 год

Сегодня, 10 декабря, в пресс-службе авиакомпании "ИрАэро" сообщили о старте продаж билетов по субсидируемым направлениям на 2020 год.
Байкал24 вчера в 23:14
Происшествия

Проститутка из Казахстана украла у сахалинца 213 тысяч рублей

В дежурную часть областного центра обратился гражданин. Мужчина сообщил, что с его карты пропали 213 тысяч рублей.
Сахалин.Инфо вчера в 22:51
Спорт

Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

Петербургский дневник вчера в 09:39
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета вчера в 15:41
Политика

«Давайте пока скажем — ничья». О чем договорились на первой встрече Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский встретились в Париже.
66.ru вчера в 22:04
Политика

Франция подчеркнула выгоду для всего ЕС от «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» несет выгоду для всего Евросоюза, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Взгляд.ру вчера в 23:56
Происшествия

В мэрии Владивостока сообщили об обысках

В администрации Владивостока сообщили, что в здании проводятся следственные действия, в том числе обыски с изъятием документации.
РБК вчера в 23:25
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 08 декабря в 10:26
Политика

Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Известия вчера в 21:18
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru вчера в 14:21
Происшествия

Экс-замглавы Приволжского центра МЧС задержали по делу о мошенничестве

В Перми задержали бывшего заместителя начальника Приволжского регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере.
RT на русском вчера в 16:07
Спорт

Россияне выиграли мужскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам

Аргументы и Факты 08 декабря в 09:54
Общество

Медведев потребовал от глав регионов объяснений

Добавим: ранее сообщалось, что на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам обсудят актуальные вопросы реализации таких нацпроектов, как: "Экология" и "Жильё и городская среда".
The Moscow Post вчера в 10:00
Общество

Роскачество определило лучший оливковый майонез

Специалисты Роскачества исследовали оливковый майонез 18 брендов по цене от 24 до 99 рублей за упаковку.
Российская газета 00:00
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