Экономика

ИзвестияИзвестияПеревозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По данным организации, темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I–III кварталах 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
Известия16:01

Подробнее о событии

Авиаперевозчики предупредили россиян о повышении цен на билеты в 2020 году

Комсомольская правда22:23

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году — Известия

Аргументы и Факты21:31

СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Life.ru16:53

Авиабилеты подорожают в России

URA.Ru21:19

Авиабилеты подорожают в 2020 году

Телеканал 360°21:01

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Известия20:13

Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов в 2020 году

News.ru21:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 23:33, Ашберн
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ 15:45
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
РБК 19:52
Шоу-бизнес

Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»

Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Gazeta.SPb 15:31
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже

В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
РБК 23:07
Авто

General Motors окончательно уходит из России

Эксперт Северо-Запад 08:31
Футбол

Все фанаты «Спартака» в знак протеста дружно покидают трибуны стадиона

Болельщики надели одежду черного цвета и покинули стадион.
КМВ Новости вчера в 13:14
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости 18:55
Политика

Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд

Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
Газета.Ru 22:13
Происшествия

Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Газета.Ru 22:33
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан 13:12
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Известия 23:07
Политика

Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже

Документ называет минские соглашения по Донбассу базисом работы в "нормандском" формате выражает заинтересованность "четверки" в согласовании особого статуса региона.
РИА Новости 18:26
Спорт

Путин о решении WADA: наказание не может быть коллективным

Президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции в "нормандском формате" прокомментировал решение WADA по поводу российских спортсменов.
Газета.Ru 18:09
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит слова Гинера о работе арбитров в РПЛ

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера после поединка с «Краснодаром» (1:1) в 19-м туре чемпионата России.
Vprognoze.ru 15:05
Авто

Объявлены цены на новый кроссовер GAC GS8 для России

В Москве провели не только презентацию нового GAC GS8, но также озвучили цены и спецификации.
Tvoe-avto.com 13:42
Происшествия

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
РБК 09:18
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Единоборства

Джошуа может провести бой на новом стадионе «Тоттенхэма»

Британский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа, возможно, проведет бой на домашнем стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.
Спорт-Экспресс 04:25
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 07:49
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ 23:22
Происшествия

В мэрии Владивостока сообщили об обысках

В администрации Владивостока сообщили, что в здании проводятся следственные действия, в том числе обыски с изъятием документации.
РБК 23:25
Кино

Советская актриса Драпеко положительно оценила военный фильм «Ржев»

Глас Народа 03:37
Политика

Зеленский заявил, что украинцы могут говорить на любом языке

По словам Зеленского, украинцы имеют право говорить на любых языках, в том числе русском.
iReactor 23:17
Армия и оружие

КНДР может провести запуск ракеты большой дальности до 25 декабря

КНДР в процессе испытаний на космодроме Сохэ провела два огневых испытания двигателя для ракеты нового вида, запуск возможен ещё до католического Рождества, сообщает южнокорейская газета «Чунан ильбо».
REGNUM 22:56
Армия и оружие

Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе

Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
РЕН ТВ 15:44
Кино

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Телеканал 360° 09:16
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Футбол

«Барселона» потеряла Месси перед матчем с «Интером»

Sport.ru 10:59
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное