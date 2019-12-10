В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Дороже всего продаются авиабилеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.

с чего всё началось

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По данным организации, темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I–III кварталах 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

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