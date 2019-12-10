Экономика
ИзвестияПеревозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году
Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По данным организации, темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I–III кварталах 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
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с чего всё началось
В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Дороже всего продаются авиабилеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.Известия20:13
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Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Экономика
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой в румынском Клуже
Российский фигурист Евгений Плющенко во время выступления в румынском городе Клуже после неудачного падения пробил трубу, которая нужна для заливки катка.
Политика
Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса
Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Финансы
Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки
Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.
Политика
Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году
Министерство юстиции США опубликовало доклад, в котором рассказывается о начале слежки за избирательным штабом президента США Дональда Трампа в 2016 году американскими спецслужбами «после получения информации от дружественного иностранного правительства».
Политика
Зеленский признался, что с Путиным «сложно договариваться»
Президент Украины Владимир Зеленский признался во время брифинга с журналистами после нормандского саммита, что ему "было сложно договариваться" с российским лидером Владимиром Путиным на двусторонней встрече по причине того, что тот рассматривал каждый обсуждаемый вопрос крайне детально.
Шоу-бизнес
Дочь Эльдара Рязанова прошлась по внешности Аллы Пугачевой
Прошлась Ольга Рязанова и по внешним данным Аллы Борисовны.
Хоккей
«Барыс» победил «Авангард» на выезде
Спорт
Россию лишили права участвовать в Олимпиаде и принимать соревнования
«Исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в олимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение», — сообщает ТАСС.
Политика
Конгрессмены 10 декабря назовут обвинения против Трампа
Конгрессмены во вторник, 10 декабря, назовут обвинения в адрес лидера США Дональда Трампа, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Политика
Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд
Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Политика
В Белом доме прорабатывают возможную встречу Лаврова и Трампа
В Белом доме не исключают встречу главы российского МИДа Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, администрация работает над этим вариантом, заявил советник по нацбезопасности американского президента Роберт О'Брайен.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
Происшествия
Ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери
Мальчику удалось добраться до кухни, чтобы утолить жажду, но закрыть кран он не смог, упал и умер от переохлаждения в затопившей квартиру воде.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Здоровье
Трансплантолог Каабак оценил возможность пересадки человеку головы
Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» рассказал о перспективах пересадки головы человеку.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Происшествия
Транспортный самолет ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктику
Связь потеряна с чилийским военным самолетом C-130 Hercules, направлявшимся на базу в Антарктике, на борту находились 38 человек, сообщают ВВС Чили в своем Twitter.
Общество
Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря
Икона «Знамение» Пресвятой Богородицы защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать вещи и наладить отношения в семье.