Экономика

ИзвестияИзвестияПеревозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По данным организации, темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I–III кварталах 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
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с чего всё началось

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Дороже всего продаются авиабилеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.
Известия20:13

Подробнее о событии

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Известия20:13

СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Life.ru16:53

Авиабилеты подорожают в России

URA.Ru21:19

Авиабилеты подорожают в 2020 году

Телеканал 360°21:01

Авиаперевозчики предупредили россиян о повышении цен на билеты в 2020 году

Комсомольская правда22:23

Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов в 2020 году

News.ru21:27

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году — Известия

Аргументы и Факты21:31
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Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Piter.tv 01:02
Политика

В Париже закончился саммит «нормандской четверки»

РБК 17:24
Экономика

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
РБК вчера в 16:00
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
РИА Новости 20:00
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Плющенко пробил трубу с водой в румынском Клуже

Российский фигурист Евгений Плющенко во время выступления в румынском городе Клуже после неудачного падения пробил трубу, которая нужна для заливки катка.
Профиль вчера в 14:23
Политика

Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Известия 21:18
Финансы

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.
РБК 16:01
Политика

Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году

Министерство юстиции США опубликовало доклад, в котором рассказывается о начале слежки за избирательным штабом президента США Дональда Трампа в 2016 году американскими спецслужбами «после получения информации от дружественного иностранного правительства».
Известия 14:16
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Зеленский признался, что с Путиным «сложно договариваться»

Президент Украины Владимир Зеленский признался во время брифинга с журналистами после нормандского саммита, что ему "было сложно договариваться" с российским лидером Владимиром Путиным на двусторонней встрече по причине того, что тот рассматривал каждый обсуждаемый вопрос крайне детально.
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Дочь Эльдара Рязанова прошлась по внешности Аллы Пугачевой

Прошлась Ольга Рязанова и по внешним данным Аллы Борисовны.
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«Барыс» победил «Авангард» на выезде

ГЛАС.RU 17:36
Спорт

Россию лишили права участвовать в Олимпиаде и принимать соревнования

«Исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в олимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение», — сообщает ТАСС.
URA.Ru 05:18
Авто

В Чехове на бензин для машин администрации потратят 5 миллионов рублей

Чехов Вид 13:32
Политика

Конгрессмены 10 декабря назовут обвинения против Трампа

Конгрессмены во вторник, 10 декабря, назовут обвинения в адрес лидера США Дональда Трампа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:53
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru 03:38
Политика

Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд

Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
Газета.Ru 22:13
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru 04:31
Политика

В Белом доме прорабатывают возможную встречу Лаврова и Трампа

В Белом доме не исключают встречу главы российского МИДа Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, администрация работает над этим вариантом, заявил советник по нацбезопасности американского президента Роберт О'Брайен.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Общество

Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
News.ru 09:41
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
Известия 07 декабря в 16:02
Происшествия

Ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери

Мальчику удалось добраться до кухни, чтобы утолить жажду, но закрыть кран он не смог, упал и умер от переохлаждения в затопившей квартиру воде.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Здоровье

Трансплантолог Каабак оценил возможность пересадки человеку головы

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» рассказал о перспективах пересадки головы человеку.
Взгляд.ру 07 декабря в 04:46
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Париже переговоров в "нормандском формате", заявил, что Россия готова увеличить скидку на газ для Украины на четверть, если договоренности между Киевом и Москвой будут честными и взаимовыгодными.
Московский Комсомолец 19:22
Происшествия

Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры

Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Российская газета 11:23
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан 13:12
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Происшествия

Транспортный самолет ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктику

Связь потеряна с чилийским военным самолетом C-130 Hercules, направлявшимся на базу в Антарктике, на борту находились 38 человек, сообщают ВВС Чили в своем Twitter.
РИА Новости 21:47
Общество

Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря

Икона «Знамение» Пресвятой Богородицы защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать вещи и наладить отношения в семье.
МТВ онлайн 22:17
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