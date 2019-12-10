Экономика
ИзвестияПеревозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году
Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По данным организации, темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I–III кварталах 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
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В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.Известия16:01
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Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Политика
Глава Оренбурга подал в отставку
Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга.
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Армия и оружие
Американский авианосец «Джон Кеннеди» спустили на воду
Американский авианосец типа "Джеральд Форд" — "Джон Кеннеди" — официально спущен на воду.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины отметил, что Путин скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Политика
Вопрос Крыма на «нормандском саммите» в Париже не обсуждался
Лидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым в ходе саммита в Париже, сообщила 9 декабря пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Здоровье
В России выросло число страдающих гипертонией
В России за последние 10 лет выросло число больных гипертонией, свидетельствуют данные Росстата.
Армия и оружие
Главы Минобороны Турции и России обсудили обстановку на севере Сирии
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
Политика
Зеленский назвал свои политические принципы
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Экономика
В России ввели льготную ипотеку под два процента годовых
В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Общество
Во Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей
Ущерб превысил 17 миллионов рублей, передает ТАСС.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Политика
Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота
Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Политика
СМИ узнали о жесткой позиции РФ перед саммитом «нормандской четверки»
Российские СМИ узнали, что Россия не собирается пересматривать Минские соглашения и занимает достаточно жесткую позицию перед встречей в «нормандском формате» в Париже.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Наука
34, 60 и 78 лет: старение человека происходит в 3 этапа
Естественными биологическими часами, которые в точно определяют несколько этапов в старении организма человека - 34, 60 и 78 лет, являются по исследованиям ученых уровни белков в крови человека.
Политика
Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»
Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
Общество
Татарстан поднялся в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек
Эксперты подготовили рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Хоккей
Гол и пас Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу»
Гости смогли без особых проблем разобраться с хозяевами льда, завершив матч со счетом 5:2 в свою пользу.
Спорт
В ФИФА отреагировали на решение WADA об отстранении России
В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях.
Здоровье
Дембель из Бурятии чуть не остался без ноги из-за обморожения
В Бурятии дембель чуть не остался без ноги из-за обморожения.