В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.

с чего всё началось

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По данным организации, темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I–III кварталах 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

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