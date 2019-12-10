Экономика

ИзвестияИзвестияПеревозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По данным организации, темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I–III кварталах 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
Известия16:01

Подробнее о событии

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Известия20:13

СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Life.ru16:53

Авиабилеты подорожают в России

URA.Ru21:19

Авиабилеты подорожают в 2020 году

Телеканал 360°21:01

Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов в 2020 году

News.ru21:27

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году — Известия

Аргументы и Факты21:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 22:05, Ашберн
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Политика

Глава Оренбурга подал в отставку

Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга.
Коммерсантъ 07:21
Политика

Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
РИА Новости 18:11
Армия и оружие

Американский авианосец «Джон Кеннеди» спустили на воду

Американский авианосец типа "Джеральд Форд" — "Джон Кеннеди" — официально спущен на воду.
Life.ru 07 декабря в 18:26
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины отметил, что Путин скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.
РИА Новости 20:00
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru 14:21
Политика

Вопрос Крыма на «нормандском саммите» в Париже не обсуждался

Лидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым в ходе саммита в Париже, сообщила 9 декабря пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
Известия 17:34
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Здоровье

В России выросло число страдающих гипертонией

В России за последние 10 лет выросло число больных гипертонией, свидетельствуют данные Росстата.
REGNUM 01:03
Армия и оружие

Главы Минобороны Турции и России обсудили обстановку на севере Сирии

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
ТАСС 14:44
Политика

Зеленский назвал свои политические принципы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
РБК 21:00
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета 15:41
Экономика

В России ввели льготную ипотеку под два процента годовых

В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых.
Lenta.ru 09:07
Здоровье

Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака

Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Вечерний курьер 08:36
Общество

Во Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей

Ущерб превысил 17 миллионов рублей, передает ТАСС.
Российская газета 20:26
Политика

ГА ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
РИА Новости 15:06
Политика

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.
РИА Новости 15:20
Общество

Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

RT на русском 12:56
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Политика

СМИ узнали о жесткой позиции РФ перед саммитом «нормандской четверки»

Российские СМИ узнали, что Россия не собирается пересматривать Минские соглашения и занимает достаточно жесткую позицию перед встречей в «нормандском формате» в Париже.
iReactor 00:25
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском 18:15
Наука

34, 60 и 78 лет: старение человека происходит в 3 этапа

Естественными биологическими часами, которые в точно определяют несколько этапов в старении организма человека - 34, 60 и 78 лет, являются по исследованиям ученых уровни белков в крови человека.
Evo-rus.com 13:35
Политика

Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»

Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
ТАСС 19:45
Общество

Татарстан поднялся в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

Эксперты подготовили рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Челнинские известия 02:05
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Хоккей

Гол и пас Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу»

Гости смогли без особых проблем разобраться с хозяевами льда, завершив матч со счетом 5:2 в свою пользу.
Вести.Ru 21:58
Спорт

В ФИФА отреагировали на решение WADA об отстранении России

В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях.
Lenta.ru 11:09
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Здоровье

Дембель из Бурятии чуть не остался без ноги из-за обморожения

В Бурятии дембель чуть не остался без ноги из-за обморожения.
Аргументы и Факты - Бурятия 20:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное