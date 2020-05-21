Авиаперевозчики просят отменить антивирусное заполнение салонов Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов.

с чего всё началось

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант". Авиаперевозчики считают такое ограничение избыточным.

Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах

Общество Представитель ВОЗ предупредила о второй волне коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что за первой волной пандемии коронавируса по всему миру может последовать вторая. 1,5K

Фигурное катание Алина Загитова получила водительское удостоверение Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.

Общество Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант». 406

Авто Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения «КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5. 44

Шоу-бизнес Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями. 4

Экономика Фонд Morgan Stanley инвестировал в основанную россиянином IT-компанию Ecwid была создана в Ульяновске в 2009 г. россиянином Русланом Фазлыевым, с тех пор стартап перевел часть команды в США.

Общество Власти Турции передумали отменять шведский стол Турция не намерена отказываться от использования в местных гостиницах системы all inclusive, а также от шведского стола.

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 367

Общество Для российских девятиклассников отменили выпускные экзамены Минпросвещения России приняло решение отменить выпускные экзамены для учеников девятых классов, сообщает РИА Новости.

Экономика Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. 2

Авто LADA Vesta Sport получила два новых цвета «Заряженный» седан LADA Vesta получил два новых цвета – черный металлик «Маэстро» и ярко-синий металлик «Дайвинг».

Кино Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. 169

Общество Верховный суд уточнил, за какие ошибки судей могут лишить мантии Верховный суд РФ разъяснил, какое количество процессуальных ошибок должен допустить судья, чтобы лишиться мантии: спать на заседании нельзя, но опоздать на работу можно.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Общество Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. 11

Общество Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм. 5,9K

Культура Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая. 507

Кино Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1,1K

Шоу-бизнес Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох. 5