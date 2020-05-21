Авиаперевозчики просят отменить антивирусное заполнение салонов Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов.

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Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне. С обращением к министру транспорта Евгению Дитриху выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, пишет «Коммерсантъ».

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