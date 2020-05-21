Коронавирус

BFM.ruBFM.ruПеревозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов

Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне. С обращением к министру транспорта Евгению Дитриху выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Авиаперевозчики просят отменить антивирусное заполнение салонов

Авиаперевозчики просят отменить антивирусное заполнение салонов Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов.
Коммерсантъвчера в 18:10

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Авиакомпании просят отменить рекомендации по загрузке не более 50% салона самолетов

Интерфакс04:37

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:04

Дитрих: руководство АЭВТ не способствует выработке санитарных норм на транспорте

ТАСС04:48

Авиаперевозчики попросили отменить рекомендацию о безопасной рассадке

Известия03:03

Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах

РИА Новости02:07

Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов

Коммерсантъ02:55

Авиаперевозчики просят Минтранс отменить антивирусную рассадку в самолётах

Комсомольская правда04:21
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Происшествия

В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы

Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
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Автоспорт

«Мерседес» объявит новый состав после старта сезона-2020

«Макларен» и «Феррари» уже объявили составы и теперь будут испытывать проблемы весь год, чтобы скрыть свои наработки от уходящих пилотов.
Чемпионат 04:32
1
Общество

За сутки в мире выявлено рекордное число случаев коронавируса

За сутки в мире подтвердились 106 тысяч случаев коронавируса, пишет ТАСС. Это стало самым высоким показателем с начала пандемии.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Общество

Назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удалёнке

Во ВНИИ труда отметили, что перспектива роста вакансий «на удаленке» ожидается в сфере торговли, финансов, государственных услуг и консультации.
МедиаПоток 04:02
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Киберспорт

Valve начала рассылать приглашения на бета-тестирование Artifact 2.0

Разработчики из Valve объявили, что начали рассылать приглашения на бета-тестирование обновлённой версии коллекционной карточной игры Artifact.
Игромания.ру 19 мая в 03:00
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
5,8K
Происшествия

В Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой

В Днепропетровской области Украины рухнул мост, сообщает "Интерфакс Украина". Инцидент произошел в Никопольском районе.
Газета.Ru вчера в 06:31
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Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
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Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
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Шоу-бизнес

Рудковская в мини восхитила подписчиков красотой ног

45-летняя российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель Яна Рудковская продолжает восхищать подписчиков своей шикарной фигурой и зажигательными танцами.
Московский Комсомолец 03:18
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Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
4
Здоровье

Более половины заболевших коронавирусом на Кубани уже выздоровели

За сутки выздоровели и были выписаны 104 пациентов. В целом число выздоровевших пациентов в крае превысило число заболевших.
ЮГ Times 04:01
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Происшествия

В Симферополе в пруду утонул подросток

Российская газета 03:14
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
1,1K
Шоу-бизнес

Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность трансграничной наркогруппировки

ТАСС 03:04
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Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
1,4K
Экономика

Южно-сахалинские предприниматели могут получить субсидии

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Сахалинской области напоминает, что организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых была ограничена в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, могут подать заявление на получение субсидии в размере 12 130 руб. (постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434 с учетом изменений).
Сахалин.Инфо вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин

Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
9
Музыка

Little Big названы фаворитами Евровидения-2020

Smolnarod.ru вчера в 07:14
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Здоровье

В Москве рекомендовали отправлять на карантин лиц с антителами к коронавирусу

Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который работает при департаменте здравоохранения Москвы, рекомендовал отправлять на двухнедельную самоизоляцию лиц, у которых в ходе массовых тестов будут обнаружены антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 03:44
24
Авто

В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed

Представители южнокорейской марки пока не раскрывают прайс-листов, но, по предварительной информации, Kia XCeed будет стоить в пределах 1,5 — 2,0 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 05:19
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Происшествия

После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело

Газета.Ru 03:52
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Здоровье

В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса

В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:58
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Общество

В России выявлено 8849 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 8849 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в четверг, 21 мая.
Известия 03:35
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Общество

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
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Шоу-бизнес

Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной и мужа-фотографа

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
1
Гаджеты

Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek

Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Astera вчера в 15:21
26
Общество

В Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции

10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Все заболевшие госпитализированы в стационар.
Севастополь.ру 03:05
3
Армия и оружие

Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше

Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 19 мая в 12:01
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