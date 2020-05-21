Авиаперевозчики просят отменить антивирусное заполнение салонов Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов.

с чего всё началось

Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне. С обращением к министру транспорта Евгению Дитриху выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, пишет «Коммерсантъ».

Происшествия В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями. 14

Автоспорт «Мерседес» объявит новый состав после старта сезона-2020 «Макларен» и «Феррари» уже объявили составы и теперь будут испытывать проблемы весь год, чтобы скрыть свои наработки от уходящих пилотов. 1

Киберспорт Valve начала рассылать приглашения на бета-тестирование Artifact 2.0 Разработчики из Valve объявили, что начали рассылать приглашения на бета-тестирование обновлённой версии коллекционной карточной игры Artifact.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Шоу-бизнес Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова. 13

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 4

Здоровье Более половины заболевших коронавирусом на Кубани уже выздоровели За сутки выздоровели и были выписаны 104 пациентов. В целом число выздоровевших пациентов в крае превысило число заболевших. 894

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Шоу-бизнес Самойлова требует половину доходов Джигана после развода 15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой. 18

Общество В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима. 1,4K

Экономика Южно-сахалинские предприниматели могут получить субсидии Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Сахалинской области напоминает, что организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых была ограничена в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, могут подать заявление на получение субсидии в размере 12 130 руб. (постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434 с учетом изменений).

Шоу-бизнес Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу. 9

Здоровье В Москве рекомендовали отправлять на карантин лиц с антителами к коронавирусу Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который работает при департаменте здравоохранения Москвы, рекомендовал отправлять на двухнедельную самоизоляцию лиц, у которых в ходе массовых тестов будут обнаружены антитела к коронавирусу. 24

Авто В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed Представители южнокорейской марки пока не раскрывают прайс-листов, но, по предварительной информации, Kia XCeed будет стоить в пределах 1,5 — 2,0 млн рублей. 51

Общество В России выявлено 8849 случаев коронавируса за сутки За последние сутки в России выявлено 8849 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в четверг, 21 мая. 40

Общество В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 199