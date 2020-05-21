Коронавирус
BFM.ruПеревозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов
Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне. С обращением к министру транспорта Евгению Дитриху выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Авиаперевозчики просят отменить антивирусное заполнение салонов Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов.Коммерсантъвчера в 18:10
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Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Автоспорт
«Мерседес» объявит новый состав после старта сезона-2020
«Макларен» и «Феррари» уже объявили составы и теперь будут испытывать проблемы весь год, чтобы скрыть свои наработки от уходящих пилотов.
Чемпионат 04:32
Общество
За сутки в мире выявлено рекордное число случаев коронавируса
За сутки в мире подтвердились 106 тысяч случаев коронавируса, пишет ТАСС. Это стало самым высоким показателем с начала пандемии.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удалёнке
Во ВНИИ труда отметили, что перспектива роста вакансий «на удаленке» ожидается в сфере торговли, финансов, государственных услуг и консультации.
МедиаПоток 04:02
Киберспорт
Valve начала рассылать приглашения на бета-тестирование Artifact 2.0
Разработчики из Valve объявили, что начали рассылать приглашения на бета-тестирование обновлённой версии коллекционной карточной игры Artifact.
Игромания.ру 19 мая в 03:00
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Происшествия
В Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой
В Днепропетровской области Украины рухнул мост, сообщает "Интерфакс Украина". Инцидент произошел в Никопольском районе.
Газета.Ru вчера в 06:31
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Рудковская в мини восхитила подписчиков красотой ног
45-летняя российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель Яна Рудковская продолжает восхищать подписчиков своей шикарной фигурой и зажигательными танцами.
Московский Комсомолец 03:18
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Здоровье
Более половины заболевших коронавирусом на Кубани уже выздоровели
За сутки выздоровели и были выписаны 104 пациентов. В целом число выздоровевших пациентов в крае превысило число заболевших.
ЮГ Times 04:01
Происшествия
В Симферополе в пруду утонул подросток
Российская газета 03:14
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Экономика
Южно-сахалинские предприниматели могут получить субсидии
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Сахалинской области напоминает, что организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых была ограничена в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, могут подать заявление на получение субсидии в размере 12 130 руб. (постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434 с учетом изменений).
Сахалин.Инфо вчера в 20:46
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
Музыка
Little Big названы фаворитами Евровидения-2020
Smolnarod.ru вчера в 07:14
Здоровье
В Москве рекомендовали отправлять на карантин лиц с антителами к коронавирусу
Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который работает при департаменте здравоохранения Москвы, рекомендовал отправлять на двухнедельную самоизоляцию лиц, у которых в ходе массовых тестов будут обнаружены антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 03:44
Авто
В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed
Представители южнокорейской марки пока не раскрывают прайс-листов, но, по предварительной информации, Kia XCeed будет стоить в пределах 1,5 — 2,0 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 05:19
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Газета.Ru 03:52
Здоровье
В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса
В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:58
Общество
В России выявлено 8849 случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявлено 8849 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в четверг, 21 мая.
Известия 03:35
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Шоу-бизнес
Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной и мужа-фотографа
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek
Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Astera вчера в 15:21
Общество
В Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции
10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Все заболевшие госпитализированы в стационар.
Севастополь.ру 03:05
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 19 мая в 12:01