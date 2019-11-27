Происшествия

RT на русскомRT на русскомПеревозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
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Доминиканская транспортная компания Monumental заявила, что в аварии с перевернувшимся автобусом виноват водитель грузовика, об этом сообщило издание Listín Diario
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Life.ruвчера в 22:29

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Перевозчик заявил, что попавший в ДТП в Доминикане автобус с россиянами был исправен

ТАССвчера в 20:17

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии

RT на русскомвчера в 23:01

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника ДТП

РЕН ТВвчера в 21:53

Компания, перевозившая россиян в Доминикане, назвала виновника аварии

РИА Новостивчера в 21:38

Перевозчик назвал виновника аварии с перевернувшимся автобусом в Доминикане

Life.ruвчера в 22:29

Компания-перевозчик из Доминиканы заявила об исправности автобуса

REGNUMвчера в 20:56

Компания-перевозчик назвала виновного в аварии с россиянами в Доминикане

РБКвчера в 23:29
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Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
Происшествия

Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»

Российская газета 02:00
Политика

В доме угрожавшей Зеленскому расправой националистки начался обыск

В доме волонтера и экс-главы добровольческого подразделения Вооруженных сил Украины «Марусины медведи» Марии Зверобой проходит обыск.
Lenta.ru 02:22
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, показала в своем аккаунте в Instagram результат операций, проведенных краснодарскими врачами.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины

Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
РИА Новости 01:32
Энергетика

СМИ узнали о планах России обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК

Москва рассчитывает обсудить вопрос об изменении своих квот на добычу нефти, установленных в рамках ОПЕК.
РБК 01:44
Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Lenta.ru вчера в 16:58
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Армия и оружие

Первый модернизированный Ту-160М передали на испытания

В январе министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время совещания в Казани сообщил, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году.
ТАСС 01:55
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о дочери, вышедшей из комы

Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о своей дочери Марии, которая вышла из комы несколько лет назад.
Аргументы и Факты 01:26
Здоровье

Минздрав внес законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства

Среди прочего министерство предлагает запретить распространять призывы к отказу от лечения и диагностики ВИЧ, теории о том, что ВИЧ-инфекции на самом деле не существует — это «заговор фармкомпаний», афера правительства и так далее.
66.ru вчера в 22:34
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл

Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.
Вечерняя Москва вчера в 17:55
Общество

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря.
Вести.Ru вчера в 21:04
Происшествия

Экс-глава банка «Советский» получил три года за хищения и растрату

Выборгский районный суд огласил приговор в отношении бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова, признанного виновным в присвоении и растрате более 1,7 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 02:05
Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Российская газета вчера в 07:21
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
RT на русском 00:17
Политика

Рейтинг Зеленского ускоренно снижается — социологи

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи установили, что 75% жителей Украины одобряют идею прямых переговоров президента Украины с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе.
REGNUM 01:51
Экономика

Как законы декабря изменят жизнь россиян

С 1 декабря начнут наносить маркировку на новые группы товаров.
Российская газета вчера в 21:00
Космос

Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС

Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.
Газета.Ru вчера в 05:40
Хоккей

Панарин опубликовал странный фотоколлаж с Путиным

Российский хоккеист Артемий Панарин в Instagram опубликовал фотоколлаж с президентом РФ Владимиром Путиным.
Pravda.Ru 01:41
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Кино

На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе

На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
BFM.ru 26 ноября в 04:47
Авто

В РФ с налогового учета исчезло более четверти элитных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня 01:55
Футбол

Дзюба и Оздоев принесли «Зениту» победу над «Лионом»

Мойка78 вчера в 14:47
Общество

Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Интерфакс вчера в 23:09
Политика

МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Российская газета вчера в 21:26
Политика

Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
REGNUM 00:24
Здоровье

Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста

Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников дал советы по питанию в пожилом возрасте.
ФАН вчера в 09:17
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
Газета.Ru вчера в 16:02
Происшествия

Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе

Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября.
REGNUM вчера в 18:19
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