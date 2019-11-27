с чего всё началось

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, показала в своем аккаунте в Instagram результат операций, проведенных краснодарскими врачами.

Происшествия Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.

Политика Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).

Армия и оружие Первый модернизированный Ту-160М передали на испытания В январе министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время совещания в Казани сообщил, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году.

Здоровье Минздрав внес законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства Среди прочего министерство предлагает запретить распространять призывы к отказу от лечения и диагностики ВИЧ, теории о том, что ВИЧ-инфекции на самом деле не существует — это «заговор фармкомпаний», афера правительства и так далее.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.

Общество Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря.

Происшествия Экс-глава банка «Советский» получил три года за хищения и растрату Выборгский районный суд огласил приговор в отношении бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова, признанного виновным в присвоении и растрате более 1,7 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Происшествия Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.

Политика Рейтинг Зеленского ускоренно снижается — социологи Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи установили, что 75% жителей Украины одобряют идею прямых переговоров президента Украины с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе.

Космос Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.

Хоккей Панарин опубликовал странный фотоколлаж с Путиным Российский хоккеист Артемий Панарин в Instagram опубликовал фотоколлаж с президентом РФ Владимиром Путиным.

Политика Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.