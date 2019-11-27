с чего всё началось

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.

Энергетика «Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.

Политика Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.

Здоровье Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.

Политика В Раде назвали консервными банками вернувшиеся на Украину корабли Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива назвал задержанные в 2018 году в Керченском проливе и позже возвращенные украинской стороне корабли консервными банками.

Политика «Нафтогаз» считает, что «Газпром» «закрутит вентиль» 1 января В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Экономика Дольщики могут получить процент с эскроу-счетов «Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования», — следует из поправок в Гражданский кодекс.

Общество Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества Исследование показало, что 16% опрошенных, уверенных в несовпадении интересов власти и общества, считают, что эти интересы всегда разные, 11% респондентов полагают, что совпадение интересов возможно лишь "в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность".

Экономика Как законы декабря изменят жизнь россиян До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год.

Политика Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.