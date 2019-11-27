Происшествия
RT на русскомПеревозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии
Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
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Доминиканская транспортная компания Monumental заявила, что в аварии с перевернувшимся автобусом виноват водитель грузовика, об этом сообщило издание Listín Diario.Life.ruвчера в 22:29
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