Происшествия

RT на русскомRT на русскомПеревозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
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Доминиканская транспортная компания Monumental заявила, что в аварии с перевернувшимся автобусом виноват водитель грузовика, об этом сообщило издание Listín Diario
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Life.ruвчера в 22:29

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Компания-перевозчик назвала виновного в аварии с россиянами в Доминикане

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Компания, перевозившая россиян в Доминикане, назвала виновника аварии

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Компания-перевозчик из Доминиканы заявила об исправности автобуса

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Перевозчик заявил, что попавший в ДТП в Доминикане автобус с россиянами был исправен

ТАССвчера в 20:17
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:26, Вашингтон
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«Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования», — следует из поправок в Гражданский кодекс.
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РБК вчера в 10:29
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Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
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