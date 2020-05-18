Общество
РИА НовостиПермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
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Главврач пермской скорой кривлялся во время жалоб подчиненных. Они просили доплату за работу с COVID
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев кривлялся, когда медработники жаловались на отсутствие выплат за работу с COVID-19. Видео общения с медиками опубликовала в Instagram глава регионального минздрава Оксана Мелехова, но практически сразу запись была удалена.URA.Ruвчера в 02:56
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