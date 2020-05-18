Общество

РИА НовостиРИА НовостиПермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
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Главврач пермской скорой кривлялся во время жалоб подчиненных. Они просили доплату за работу с COVID

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев кривлялся, когда медработники жаловались на отсутствие выплат за работу с COVID-19. Видео общения с медиками опубликовала в Instagram глава регионального минздрава Оксана Мелехова, но практически сразу запись была удалена.
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Пермский главврач извинился за кривляние во время жалоб медиков. «Был на эмоциях»

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Главврач пермской «скорой» не знал, что на него все смотрят

В курсе.рувчера в 03:19
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